Rennes. Le Festival court métrange comme un poisson dans l’eau en 2023

Du 21 septembre au 1er octobre 2023, le festival Court Métrange emmènera ses disciples dans l’infinité de l’univers. Projections, conférences, animations et expositions reviennent en force en cette 19e édition. Parallèlement, l’association Unis vers 7 arrivé réserve de nouvelles surprises qui raviront les festivaliers, assoiffés d’insolite et de fantastique. La thématique 2023 se concentre sur l’Or bleu, immensité de fiction et ressource de vie. Bref, comme un poisson dans l’eau.

Déjà, en 1881, Guy De Maupassant imaginait un conte intitulé « Sur l’eau » comportant de nombreux éléments fantastiques. Son caractère surnaturel se voyait souligné par la description d’un environnement personnifié où la rivière apparaissait mystérieuse, profonde, inconnue, pays de mirages et de fantasmagories où l’on voit, la nuit, des choses qui ne sont pas.

Si Maupassant la décrit comme un univers inquiétant que l’on traverse comme un cimetière sans tombeau, d’autres lui attribuent – à raison – des vertus autrement plus bénéfiques, curatives… quand elles ne sont tout simplement pas magiques.

L’eau, qu’elle provienne du cours d’une rivière ou d’une mer mouvementée, qu’elle soit dangereuse ou bienfaisante, qu’elle porte les hommes vers l’aventure ou décide de leur perte, est un élément dont la présence est manifeste dans l’imaginaire mythologique et les récits fantastiques.

Source d’inspiration pour les conteurs et artistes de tous horizons, « l’or bleu », en raison de son immense pouvoir sur le destin de l’humanité, ne pouvait que s’inviter dans leurs créations. Car elles sont, bien entendu, les miroirs de ses peurs et de ses émerveillements.

On sait combien les enjeux de l’eau ne sont pas uniquement fictionnels. Cette ressource comporte des aspects stratégiques, économiques, écologiques, politiques et militaires. Les défis mondiaux qui sont à relever pour sa préservation relèvent d’une actualité qui s’adresse à toutes et tous. Dans les années à venir,

la prospérité démographique et industrielle de notre planète seront cause d’une explosion de son utilisation alors que nous devrons — dans le même temps — préserver les milieux naturels pour notre survie.



La Bretagne, plus encore qu’une région, est un pays où l’eau, du plus mince ruisselet au plus vaste océan, est la fondamentale ressource.



À l’occasion de cette 19e édition, le Festival Court Métrange (animé par une soif culturelle jamais étanchée) s’immerge dans les profondeurs fantastiques de l’or bleu !

Festival Court Métrange du 21 septembre au 1er octobre 2023.

Ouverture du Village Métrange & compétition internationale de courts métrages du 26 septembre au 1er octobre (Esplanade Charles de Gaulle). Parcours Jeune Public

Le PJP revient cette année avec une programmation intense. Réservez vos créneaux à partir du 30 juin sur le site Internet : courtmetrange.eu.