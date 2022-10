Rennes. Le Festisol, Festival des Solidarités, en novembre

Du 18 novembre au 4 décembre 2022, le Festisol de Rennes vous emmène à la découverte des solidarités à rennes à travers 31 animations grand public, 11 ateliers pour les scolaires, 35 associations organisatrices et 15 partenaires.

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes de citoyens, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyens de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.

L’édition 2022 se déroulera du vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre !

Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d’autres pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo…