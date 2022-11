Rennes fait sa Fête à Pasteur le 2 décembre

L’Hôtel Pasteur de Rennes organise la Fête à Pasteur le vendredi 2 décembre 2022 : un évènement festif pour se rencontrer, donner à voir et à comprendre le lieu et surtout se retrouver lors d’une soirée conviviale ouverte à tous.

Rendez-vous de 15h30 à minuit pour : la découverte du thérémine avec l’édulab Pasteur, le vernissage de la fresque Comme Un Dessein, des témoignages d’hôtes et de membres de l’association, du vin chaud, une installation lumineuse et sonore dans la cour de l’école en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, le concert de Senny Camara qui joue de la kora en partenariat avec Les Doro Mousso, le concert de Massaï Crew …

le programme complet

✦ 15h30-18h30 : le before du lab

l’édulab Pasteur vous propose de venir découvrir et jouer du thérémine. Autour, se déploient divers projets et outils mettant en valeur cet instrument, avec une découverte du vidéomapping pour les petits et les grands, et la possibilité de jouer aux jeux vidéo créés lors de l’Octojam 2022, un marathon de création de jeux, organisé par l’association Indie Collective.

✦ 18h : Accueil, vin chaud et vernissage de la fresque Comme un Dessein

Comme un dessein #2 ?

Ce sont 300 dessins (150 dessinés et presque une centaines de rejetés, 1587 votes, 13046 traits) qui sont venus progressivement composer cette fresque dans le hall de l’Hôtel Pasteur depuis septembre. Témoin sensible de la participation des personnes qui gravitent et participent au fonctionnement du lieu, cette installation artistique et participative a été imaginée par le collectif IDLV.

✦ 18h-19h30 : Pasteur se raconte

Une déambulation libre est proposée dans des espaces de l’Hôtel Pasteur organisés autour de trois thématiques : Jouer l’école en commun, Gouvernance collégiale et Témoignages d’hôtes passés et présents à Pasteur.

✦ 19h30 : Les yeux dans les étoiles, composition et musique live de David Euverte et David Monceau

Après le spectacle « Clarté », conte musical narrant l’histoire d’une petite ampoule rêvant de devenir une étoile, David et David ont souhaité créer une nouvelle proposition en lien avec les étoiles. Les Tombées de la Nuit, partenaire de l’Hôtel Pasteur les invitent à tester cette idée dans la cour de la maternelle. Ils vont créer pour ce début de soirée, un univers céleste et onirique, de projection d’étoiles, de constellations, de voies lactées et sources lumineuses animées pour faire vivre l’espace sonore.

✦ 20h : Senny Camara, concert

Pour la chanteuse, la musique est le meilleur moyen d’exprimer sa sensibilité et son authenticité. Lorsqu’elle se présente sur scène, en s’accompagnant à la kora ou à la guitare ses instruments de prédilections, l’énergie qu’elle déploie la transfigure et transporte son auditoire. Senny poursuit aujourd’hui une carrière en solo ou en quintet entre le Sénégal et la France, s’intéressant aussi bien au répertoire traditionnel qu’à la musique d’aujourd’hui . En partenariat avec les Doro Mousso.

✦ 21h : Massaï Crew, concert

Massaï Crew est un projet satellitaire né en parallèle de la création théâtrale « le Rance n’est pas un fleuve » (cie Kali&Co) et issu de la rencontre entre plusieurs personnes autour d’expérimentations musicales. Formation rennaise aux différentes couleurs et différentes cultures, le groupe se définit musicalement dans un mélange de styles hybride oscillant entre le rock, le reggae, le rap et la musique du monde. Ce concert a lieu dans le cadre du Rance se fait poulpe au Phakt, sur invitation de l’Hôtel Pasteur, partenaire des premières heures de ce projet au long cours.

✦ 22h à 00h : Vincent Gasoil, dj set

Amoureux de la trance et du tuning, il trouve sa place dans une musique bien 90’s oscillant entre euro dance, acid trance et trance progressive. La vitesse n’a aucun secret pour lui. Citation favorite : “Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé.”