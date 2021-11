RENNES. LE FESTIVAL D’UN SOIR POUR UN EXTRA À LA PAILLETTE

Vendredi 26 novembre, le théâtre La Paillette propose la seconde soirée d’EXTRA – Festival d’un soir, nouveau temps fort qui favorise la rencontre et le partage d’expérience, en mettant sur le devant de la scène le travail des artistes.

Extra – Festival d’un soir, c’est quoi ? C’est plus de spectacles, plus de rencontres, plus de moments singuliers dont on a encore et toujours besoin ! Imaginé par La Paillette et l’Unanime, ce nouveau temps fort décline dans l’année quatre rendez-vous décalés et curieux qui favorisent la rencontre et le partage d’expérience et mettent en lumière le travail d’artistes qui ont beaucoup de choses à dire et peu de place pour le faire.

Véritable work in progress à chaque édition, EXTRA dévoilera sa programmation au fur et à mesure des différents rendez-vous, en gardant toujours à l’esprit d’être une fenêtre conviviale sur la création contemporaine.

Après le lancement d’Extra-Festival le 17 septembre 2021, Extra ! revient vendredi 26 novembre au théâtre La Paillette. Dans cette seconde édition, vous découvrirez tout le dynamisme de la création théâtrale contemporaine. Mot pour mot ! c’est 1 soirée, 3 équipes au plateau – L’Unamine, Jean Le Peltier et Romain Beltrao Teule – pour 3 formes courtes qui présentent des étapes de travail ou des formes finies peu vues en France. Des avant-premières en somme, complétées de moments conviviaux hors scène, à partager tous ensemble, public et artistes. Les artistes seront en résidence à La Paillette la semaine du 22 au 26 novembre.

Compagnie L’Unanime © DR – Compagne L’Unanime

L’UNANIME – Un début de quelque-chose

L’Unanime présentera une étape de leur prochaine création Un début de quelque chose. Vous serez les premiers spectateurs des premières expériences du premier temps que l’Unanime passera avec le premier interprète de leur nouvelle création qui verra le jour en 2023. (Conception, écriture : Laura Fouqueré et Cyril Ollivier / Interprètes : Federico Robledo et Cyril Ollivier.)

JEAN LE PELTIER, COMPAGNIE GRAND LOINTAIN – Ici commence le pays de la liberté

Jean Le Peltier proposera un extrait de son spectacle Ici commence le pays de la liberté, qui sera créé en mars 2023. Un voyage dans les conversations intérieures que chacun développe dans ce pays où l’on cohabite en toute liberté avec soi-même : l’intimité. (Conception, écriture et jeu : Jean Le Peltier.)

ROMAIN BELTRAO TEULE, COMPAGNIE LE VERTIGE – Légende

Romain Beltrão Teule jouera la première date française de sa conférence-performance Légende. Ou comment une étude (fictionnelle) de la langue des oiseaux donne lieu à un spectacle qui joue avec les mots et interroge leurs pouvoirs. Un moment drôle et plein de sous-titres ! (Conception, écriture et jeu : Romain Beltrão Teule.)

Romain Beltrão Teule, Légende © Jamie Allan

L’UNANIME

L’unanime, c’est Laura Fouqueré et Cyril Ollivier. Ensemble, ils élaborent des spectacles à la croisée entre la musique, les arts visuels et la per-formance. Depuis 2018, l’unanime et La Paillette tissent une relation construite autour du partage et la valorisation de leurs projet respectifs. L’accueil en diffusion de leurs spectacles (Petite nature – janvier 2019 et Un spectacle en février 2020) et une collaboration nourrie autour de la communication de La Paillette depuis la saison 2018-2019, ont formalisé, traduit et ancré cet accompagnement mutuel. L’unanime est aujourd’hui en résidence longue (2020-2023) à La Paillette, qui se traduira par notre soutien à leurs projets de création et leur implication visible et sensible au projet de La Paillette.

JEAN LE PELTIER, COMPAGNIE GRAND LOINTAIN

Après des études théâtrales qui l’ont conduit en France et en Allemagne, Jean Le Peltier s’établit en Belgique où il fonde sa compagnie Ives & Pony. Interprète pour le plateau théâtre et celui de cinéma, réalisateur de courts-métrages, il met en scène ses premières pièces de théâtre à partir de 2014. Il écrit et joue les spectacles Zoo, Juste avant la nuit, Les loups, Veil. Récemment il joue dans Amis, il faut faire une pause de Julien Fournet, L’Amicale.

ROMAIN BELTRAO TEULE, COMPAGNIE LE VERTIGE

Romain Beltrao Teule est né à Paris et a grandi à Marseille. Sa mère est brésilienne, son père français. Il parle portugais et français depuis son enfance. Il a étudié le design à l’école des Beaux arts de Toulouse, où il est assistant pour Alain Michard (Rennes) et de l’Agence Touriste (Marseille). Il déménage ensuite à Lisbonne pour suivre la formation en chorégraphie et performance PEPCC proposée par Forum Dança. Durant sa formation à Forum Dança sa rencontre avec Patricia Portela le convainc d’assumer l’expression orale et le langage comme question centrale de sa recherche. Il crée Elisabeth (2014), une performance en portugais, anglais et français. En 2016, après un voyage au Japon, il rapporte une collection de sons dont l’un d’entre eux est le point de départ de sa pièce Légende (2016), une conférence qui traite de sa recherche fictionnelle sur la langue des oiseaux. L’année de sa création la pièce est présentée au BE Festival à Birmingham et est invitée à participer à la tournée « Best of BE Festival UK 2018». À coté de son travail en solo, il travaille en groupe et crée en 2018 A Vertigem avec Lucie Lintanf, et Estimated Time en Janvier 2020 avec Daniel Pizamiglio.

VENDREDI 26 NOVEMBRE (pour réserver en ligne)

19h : Ouverture des portes

20h : L’unanime – Un début de quelque-chose

20h30 : Jean Le Peltier, Cie Grand Lointain – Ici commence le pays de la liberté

21h30 : Romain Beltrão Teule, Cie Le vertige – Légende

Tarif unique : 6€ – 2 parcours

Parcours 1 (dans la limite des places disponibles) : les 3 spectacles – jauge limitée pour l’Unanime à 40 places

Parcours 2 : Jean Le Peltier + Romain Beltrão Teule

Restauration + moments EXTRA de 19h à 22h30

La Paillette côté Théâtre

6 rue Louis Guilloux, Rennes

02 99 59 88 86 – billetterie@la-paillette.ne