Rennes. Pays… sages, la nouvelle exposition de l’Antre Temps

Petits pays… sages est la nouvelle exposition à l’atelier-galerie l’Antre Temps, 45 rue de la Parcheminerie à Rennes. Elle aura lieu du 10 mai au 7 juillet 2023 et un vernissage est prévu samedi 13 mai.

Il y a une double lecture dans ce titre qui annonce une expo de petits formats sur le thème du paysage. Mais il fait également référence au « petit pays » cher à l’artiste HAN PSI.

Psihan (35) est le nom du Lieu-dit natal de l’artiste décédé en 2015, dont il a tiré son nom d’artiste en l’inversant tout simplement. Constance Villeroy, la gérante des lieux, aura la joie et l’honneur d’exposer des petits formats de sa série de « cartes postales ». Dans l’étendue aléatoire des jets et des tâches de ses papiers encrés, il repère, sélectionne, cadre et en isole un fragment qui devient estran raviné, dune désertique, banquise en débâcle…

Avec lui, 6 autres artistes :

ANTONIO COS : Artiste verrier lorrain qui s’inspire de ses pérégrinations pour représenter de façon schématique de grandes étendues par le façonnage et la superposition de plaques de verre colorées. Des paysages lointains à portée de main…

FLORENCE DAVID : De son métier d’architecte qu’elle a exercé pendant 11 ans,

Florence garde l’amour des constructions architecturales. Ces bas-reliefs en bois et papiers colorés sont un concentré de jeux de perspectives de formes et de couleurs.

MAELLE DE COUX : Cyanotypes sur papiers orientaux. Un régal de bleus.

« La mer ravive en moi des souvenirs de navigation. Je cherche à retrouver les émotions du voyage en mer, les jours, les nuits, les lueurs ».

LEILA THIEURMEL : Lycéenne inspirée par l’univers des films du studio Ghibli, Leila a cherché à retrouver cet univers en version portative. « Je rêve de voyager dans ces paysages de forêts et de pouvoir devenir minuscule pour me balader au milieu des champignons et des mousses ».

ALEXANDRE LEQUŒUR : Avec la réitération du geste, des rythmes émergent et se propagent de manière organique au cœur d’espaces géométriques dont l’artiste interroge les limites. Il combine l’encre et le papier, la peinture et le verre afin de donner aux contrastes une résonance musicale.

CONSTANCE VILLEROY : Comme Han Psi, « je repère, sélectionne… » découpe et recadre des fragments de zinc patinés par le temps et les éléments, que je réhausse au pastel.

Plages ou grèves, mer ou campagne, proches ou lointains horizons… Cette série s’intitule « ciels d’orages ».

Infos pratiques

Du 10 mai au 7 juillet 2023 à l’Antre Temps – 45, rue de la Parcheminerie (côté rue Lanjuinais), 35000 Rennes. Vernissage-goûter le samedi 13 mai de 15h à 18h.

