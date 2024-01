Au centre de cette exposition, on trouve le travail d’Emma Le Dorse et Eulalie Gazengel, actuellement en service civique chez Mass Prod. Elles ont pioché dans les archives de l’association et ont utilisé des photos de concerts Girlz Disorder et d’autres événements datant des années 1970-1980 pour créer un collage sur la thématique Femmes Punks. Elles ont également réalisé elles-mêmes des dessins avec l’aide leur amie Azieol (Loeiza Beuzet), le tout sur un fond violet, couleur du féminisme.

À leurs côtés exposent 3 artistes :

L’artiste rennaise Coco crée et collabore sur plusieurs fanzines : Snack Attack, où elle y mélange humeurs personnelles, interviews, et des recettes vegans ; Bi or not to Bi sur la bisexualité ou encore le zine féministe collectif Pilou Pilou.

Militante, elle participe à des initiatives féministes comme une bibliothèque à Rennes dans laquelle étaient proposés des ateliers de linogravures ou des lectures, ou encore la création du Ladyfest, festival D.I.Y. qui a pour but de promouvoir la musique, les arts et l’échanges de savoirs et de savoirs-faire entre femmes.

Pour cette exposition, Coco présente ses linogravures et affiches de concerts.

Oréka est une artiste plasticienne briochine issue de la Raia Punk et de La Sauce Aux Gravos, association organisait des concerts, le festival de musique punk Fuckin’Art Rock ! (en marge du festival officiel). Ses peintures et illustrations sont basées sur le corps des femmes, leurs émotions, leurs regards et leurs mouvements.

Originaire de Rio de Janeiro, l’artiste-autrice Caroline Bertrand arrive en France en 2020. Illustratrice et designer dans une maison d’édition, elle est aussi chanteuse et guitarise du groupe Xarpi. Vous pouvez découvrir son univers à travers les illustrations qu’elle expose à l’occasion de Femmes Punks.

Exposition Femmes Punks, Jardin moderne, 13 janvier au 3 mars 2024, tarif : Gratuit. Exposition visible pendant les horaires d’ouverture du lieu.