Rennes. Expo Le Renne au Frac

Le Renne, une exposition de Fredrik Værslev au Frac Bretagne du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023.

L’une des voix les plus originales et reconnues de la peinture contemporaine, l’artiste norvégien Fredrik Værslev navigue entre différentes traditions picturales. Dans sa pratique, il met l’accent sur le processus de peinture, démontrant ainsi les possibilités et la pertinence de ce médium aujourd’hui.

Ses œuvres naissent de la rencontre entre l’architecture et la peinture et prennent la forme de rendus peints de motifs de la vie quotidienne de l’artiste. Il traite ses peintures comme des objets, souvent créés par des processus plus ou moins laborieux, sériels ou déterministes, dans lesquels le temps lui-même, ainsi que divers facteurs externes, deviennent des co-créateurs actifs de l’œuvre.

Cette exposition à Rennes, fruit d’une discussion entamée en 2015 avec Etienne Bernard, directeur du Frac Bretagne et commissaire de l’exposition, se veut une étape importante de son parcours.

Réunissant plus de 60 toiles maîtresses dans les 500m2 de la Galerie Sud du Frac Bretagne, elle constitue, en effet, une forme de rétrospective de toute sa production depuis près de 15 années.

L’artiste y présentera une nouvelle série de 40 toiles qui servira de « rail de re-lecture » de ses séries plus anciennes.

L’exposition sera accompagnée d’un catalogue publié en Français et en Anglais à paraître aux éditions Dilecta, Paris.

FRAC BRETAGNE, RENNES (35)

Horaires d’ouverture

Du mardi au dimanche de 12h à 19h

TARIFS

3 € tarif plein/2 € tarif réduit Gratuit pour les moins de 26 ans Gratuit tous les dimanches

L’ARTISTE

Fredrik Værslev (Norvège, 1979) est diplômé de la Malmö Art Academy, en Suède et de la Städelschule à Francfort. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions monographiques notamment à la Whitechapel Gallery à Londres (2022), au Astrup Fearnley Museum à Oslo (2018), à la Fondation Giuliani à Rome (2018), à la Bergen Kunsthall (2018) ou à Passerelle Centre d’art contemporain à Brest (2015). Ses œuvres font partie de collections prestigieuses comme celle du Centre Georges Pompidou à Paris, de l’ICA Miami ou du Moderna Museet à Stockholm.