L’Arbre, de la petite graine à la vieille branche, est la nouvelle exposition qui a éclos à l’Espace des Sciences, au sein des Champs libres de Rennes, jusqu’au 1er septembre 2024. Dans une invitation à vous promener au milieu des arbres, le public est amené au cœur des richesses de l’arbre, de sa vie à sa mort : sa biologie, sa diversité, mais aussi sa coexistence avec l’Homme.

Au cœur de la nouvelle exposition de l’Espace des Sciences trône un grand arbre artificiel, un bel indice quant au sujet de cette nouvelle proposition qui a vu le jour dans le bâtiment Les Champs Libres. Saviez-vous que plus de 38 000 arbres sont plantés le long des rues et dans les espaces verts de Rennes ? Les arbres nous entourent, mais, souvent, nous n’y prêtons pas attention ou seulement lorsque nous en avons besoin. Pourtant, « comme nous, cet être vivant naît, grandit, se reproduit et meurt ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si des qualificatifs relatifs à son âge sont repris pour parler notre propre âge et notre évolution dans le temps : une « jeune pousse » définit une personne débutante ou émergente dans un milieu, « être dans la fleur de l’âge » est employé quand on parle d’une personne en pleine forme et « vieille branche » désigne, de manière assez péjorative, les personnes âgées. Quant à « ça sent le sapin », l’expression est utilisée pour signifier que la mort est proche.

Et comme nous, l’arbre vit en interaction avec les autres êtres vivants qui partagent son habitat (de manière beaucoup plus respectueuse que nous d’ailleurs). Créée en 2018 à Lausanne, en Suisse, l’exposition L’Arbre, de la petite graine à la vieille branche plonge, à travers différents médias, jeux sensoriels et manipulations, dans la vie et la mort de cet être vivant qui peut être multicentenaire et ses richesses.

© Laurent Guizard

Après une première partie sur la biologie de l’arbre – de la forme des graines à ce qu’il se passe sous l’écorce en passant par le phénomène biologique de la photosynthèse -, l’exposition s’intéresse aux propriétés du bois. Le public est notamment invité à classer les lames de bois, de la plus grave à la plus aiguë, d’un xylophone fabriqué à partir de différentes essences.

« Sentez, touchez, écoutez, l’arbre se livre à vous par vos sens. »

Ne dit-on pas aussi que la forêt amazonienne est le poumon de la Terre ? Une partie sur l’arbre et la biodiversité souhaite faire comprendre la fragilité d’un écosystème comme celui d’un arbre, ainsi que son importance dans l’environnement, puisqu’il aspire le CO2 et recrache de l’oxygène. Cependant, aux catastrophes naturelles s’ajoute l’activité humaine (bûcheronnage, la déforestation, etc.) qui a un impact désastreux sur leur existence. Aujourd’hui, plus de 10 000 espèces sont menacées d’extinction, sur 64 000 dans le monde…

L’exposition, ludique et riche d’enseignements, est à découvrir jusqu’au 1er septembre 2024 à Espace des Sciences, au rez-de-chaussée des Champs Libres. Dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences, la conférence « Des arbres pour le futur« , avec Yves Darricau, ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, apiculteur et planteur d’arbres, se tiendra mardi 21 mai 2024, à 20h30, dans l’auditorium Hubert Curien. La conférence présentera une palette végétale diversifiée adaptée aux défis actuels : celui du changement climatique et celui de la chute de notre biodiversité.



INFOS PRATIQUES

Horaires :

Période scolaire / Du mardi au vendredi : Visite en continu de 12h à 19h. Samedi et dimanche : Séances* à 14h30 et 16h45

Vacances scolaires (Uniquement en zone B) / Du mardi au vendredi : Séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45. Samedi et dimanche : Séances* à 14h30 et 16h45

Tarifs :

– Plein : 7 € / Réduit : 5 €

Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

Le ticket donne également accès à l’exposition Incroyable Cerveau.

