Rennes. Expo Judith Kakon à la Criée

Judith Kakon, dont le travail porte sur les porosités entre l’espace public et l’espace de la galerie, ainsi que sur les questions de réemploi, de circulation et d’usage, expose à La Criée, juste après les fêtes, une partie des lumières de Noël de la Ville de Rennes. Exposition du 4 février au 14 mai 2023. Vernissage 3 février 2023.

Les décorations sont exposées en sommeil, c’est-à-dire éteintes et rangées sur des racks. Ces derniers, inspirés des racks de rangement d’entrepôts, sont conçus par l’artiste comme des artefacts entre sculptures et objets utilitaires. L’exposition floute ainsi les frontières entre réserve et galerie, mais aussi entre l’intérieur et l’extérieur, entre le beau et l’utile.

Déplacés de leur contexte habituel, les objets du patrimoine urbain apparaissent sous un jour nouveau aux visiteurs et visiteuses (métamorphose de la forme et de l’usage). Certain·es ont surement parfois rêvé à ce que devenaient les lumières de Noël une fois les fêtes passées.

Ce déplacement reconfigure également le centre d’art et les attendus d’une exposition : ici ce n’est pas l’art qui sort de ses murs pour occuper l’espace public, mais les rues du centre-ville qui s’infiltrent dans le white cube. Cette reconfiguration nous amène à nous interroger sur ce que nous regardons : Est‑ce qu’une étagère peut-être une sculpture ? Quelle sont les qualités plastiques des lumières de Noël ? À quels modèles empruntent‑elles et que disent-elles de la circulation des formes ?

Par ailleurs, le projet de Judith Kakon résonne doublement dans le temps présent : il s’agit d’un projet de production éco responsable qui utilise des ressources locales, en réemploi ; à l’heure des restrictions énergétiques ces lumières endormies brillent d’une charge symbolique forte.

Dans le cabinet jouxtant la salle principale, l’exposition Grand Air se prolonge avec un accrochage d’œuvres sur papier. Les différentes séries exposées rendent compte des préoccupations de l’artiste : la transformation d’une forme ou d’un motif standardisé (un parapluie, l’étiquette d’un colis postal, etc.) en un objet artistique unique, l’articulation entre expériences individuelles et contextes normatifs, la polysémie et fluidité des images.

Avec Grand Air, l’art subtilement politique de Judith Kakon nous offre de regarder les objets, les flux et les relations de notre monde globalisé en déplaçant nos perspectives et géographies habituelles, en nous interrogeant sur ce qu’il y derrière et à côté de que nous tenons pour vu.

Judith Kakon est née en 1988 à Bâle, Suisse, où elle vit et travaille. Elle achève une résidence d’un an à la Cité internationale des arts de Paris.

Elle a obtenu son master au Bard MFA, New York en 2016 et son bachelor à l’Académie Bezalel d’art et de design de Jérusalem en 2013.

Des expositions récentes ont été organisées par des lieux tels que le Museum zu Allerheiligen, Schaffhouse (2021), la Kunsthalle Basel (2020) ; COAL MINE. Winterthur (2020) SALTS, Birsfelden (2019) ; Ventilator, Tel Aviv (2019) ; Anorak avec l’Akademie Schloss Solitude, Stuttgart (2018) ; Riverside Space, Worblaufen (2018) ; Fondation Alexander Bürkle, Fribourg (2017) ; Kunsthaus Langenthal (2017) ; Studioli, Rome (2016) ; Taylor Macklin, Zurich (2015) ; Kunsthaus Glarus (2015). Judith Kakon a été récompensée par le Manor Kunstpreis Schaffhausen (2021).

commissariat : Claire Hoffmann et Sophie Kaplan

production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes

Avec le Centre culturel suisse. On Tour à Rennes

remerciements : Cité internationale des arts de Paris et service illumination de la direction de la voirie de la Ville de Rennes

La Criée centre d’art contemporain

place Honoré Commeurec – F-35000 Rennes

02 23 62 25 10 – www.la-criee.org – la-criee@ville-rennes.fr



NOUVEAUX HORAIRES : du mardi au dimanche : 13 h – 19 h

entrée gratuite