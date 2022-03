RENNES. EXPO HORS DES CLOUS (APPEL À PROJETS ÉTÉ 2022)

ART2RENNES propose pour la troisième année consécutive une série d’expositions collectives, en plein air dans divers endroits de la ville de Rennes dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival dédié à l’art contemporain porté par la Ville de Rennes.

Ces expositions en plein air, sur chevalet et tapis, réunissent des artistes plasticiens de tout le territoire breton le temps de 4 dimanches d’été. Un événement artistique familial et convivial, loin des murs parfois impressionnants de la Galerie, permettant une rencontre impromptue de l’art contemporain dans les jardins et places du centre ville de Rennes.

Pour cette 3e édition d’expositions estivales en plein air, ART2RENNES propose à des artistes plasticien.ne.s de la région Bretagne d’investir de leurs œuvres les places et jardins du centre ville de Rennes. Réunis lors de 4 dimanches d’été, ces artistes locaux aux pratiques artistiques variées exposeront leurs œuvres et seront sur place pour échanger avec le public.

Des animations, happenings et performances gratuits, réalisés par les artistes (œuvres participatives, performances, ateliers, concerts…) seront proposés tout au long de ces journées en complément de l’exposition, en respectant les consignes sanitaires et les gestes barrières.

LES DATES

le 24 juillet au Thabor,

le 31 juillet au Palais Saint-Georges,

le 7 août au Mail François Mitterrand,

le 14 août au Thabor.

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?

Il vous suffit de remplir le formulaire de candidature ICI

UNE EXPOSITION RÉTROSPECTIVE AU JEU DE PAUME

Comme en 2021, une semaine d’exposition rétrospective des expositions plein air organisées tout l’été aura lieu du 27 au 28 août 2022 dans la grande salle du Jeu de Paume.

Cette exposition réunira les artistes exposant.e.s lors des 4 dimanches d’été. Elle donnera à redécouvrir leurs œuvres et les productions réalisées pendant les expositions estivales. Couvertes par le vidéaste Florin Balaican (FBM Studio), des films seront projetés pour revenir sur les dates précédentes en détail.

Une ouverture nocturne sera prévue afin de toucher un autre public, présent le soir place Sainte Anne. Une programmation événementielle complémentaire (soirée projection film, concerts…) en préparation sera également à découvrir tout au long de cette semaine rétrospective.

Le programme détaillé de ces animations connexes sera disponible dans le courant de l’été sur le site de l’association www.art.2rennes.fr.