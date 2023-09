Découvrez à Rennes, Exil au féminin, un festival littéraire et artistique participatif du 2 au 31 octobre 2023.

En 2021, plus de 84 millions de personnes ont fui leurs pays. Parmi les nouveaux aspects de cet afflux de réfugié.es et de migrant.es, plus de 50% sont des femmes, qui ont pris, ces dernières décennies, le chemin de l’exil. L’accroissement de la diaspora et l’afflux massif de réfugié.es fuyant les guerres ou les régimes répressifs dans leurs pays d’origine ont fortement influencé les arts et les littératures dans le monde. En exil, sur la terre d’accueil, toute une génération de femmes écrivaines et/ou d’artistes se sont révélées. En choisissant le thème de l’exil féminin, nous souhaitons interroger les spécificités de la production littéraire des femmes écrivaines et/ou artistes, en posant notamment la question de l’impact de l’expérience de leur émigration, de leur positionnement face à cette expérience : Appropriation et réappropriation identitaire, dépassement des frontières linguistiques, migration comme vecteur d’émancipation. Comment, en quoi et pour quoi la création artistique transcende des situations vécues ? En résonnance, des habitantes, exilées d’hier et d’aujourd’hui, témoignent de leurs parcours, de leur intégration, de l’apprentissage de la langue, de la transmission, de leurs relations aux autres.

Rencontres et Témoignages…

• Tables rondes avec les auteures-artistes : Esther Ferrer (Espagne), Maha Hassan (Syrie), Li-Chin Lin (Taïwan), Alia Mamdouh (Irak), Varvara Pomidor (Russie).

Jeudi 12 octobre

14h30 – Université Rennes 2– UFR Langues – salle L2

Représentation littéraire et artistique de l’exil

19h – Jeu de Paume

Au plus près des exilés : parcours et mémoire

Vendredi 13 octobre 15h

La MaMi (laMaisondesMigrations) – Hôtel Pasteur

Langue et migration, migration des langues Tables de livres proposées par les librairies Planet Io et La Rencontre

• Témoignages sonores

Des habitantes de Rennes métropole, Exilées d’hier et d’aujourd’hui témoignent de leurs parcours, en résonnance aux rencontres avec les auteures-artistes.

Des enfants allophones des classes UPE2A, témoignent eux aussi des images

et des émotions qu’ils ont en mémoire.

Du 2 au 27 octobre – Jeu de Paume – aux horaires d’ouverture

Lectures – Découverte de « la littérature de l’exil »

C’est-à-dire écrite par des auteur.es ayant quitté un pays pour une autre terre d’accueil,

ou étant né.es de parents immigrés, ou portant sur la thématique de la migration.

Des habitant.es, des étudiant.es, des femmes exilées ont soigneusement préparé ces lectures de textes (album, poésie, roman…) pour vous les offrir, en français et en d’autres langues.

Jeudi 5 octobre à 18h – Jeu de Paume

Vendredi 6 octobre à 18h – Carrefour 18

Dimanche 15 octobre à 16h – La Balade des Livres

Lecture olfactive et sensorielle

Invitation olfactive à imaginer le souvenir d’un chemin d’exil. Avec Marilyn Degrenne

Mardi 24 octobre – de 14h à 17h30

sur inscription à labalade.deslivres@wanadoo.fr

Rencontres – Ateliers – Projections …

• Rencontre

Mardi 10 octobre à 18h30 – Jeu de Paume

« Interpréter » : découverte d’un métier essentiel et méconnu

De l’importance de l’interprétariat dès le premier pas posé sur le sol français. Avec le pôle interprétariat médico-social du Réseau Louis Guilloux de Rennes. Avec Maïra Manuela De Oliveira, Oksana Vats, Pierre-Edouard Blondel

• Ciné- débats

Jeudi 19 octobre à 14h – Carrefour 18

Projection film documentaire suivi d’un débat animé par le forum social du Blosne Projections courts-métrages dont « Ton français est parfait », réalisatrice Julie Daravan Chea

• Ateliers : Berceuses du monde et goûter du Monde

Mercredi 25 octobre de 14h30 à 15h45 (Goûter à 16h) – Jeu de Paume

Invitation faite aux parents accompagnés de leurs enfants, ou pas, à chanter, partager et enregistrer des berceuses, comptines et autres chansons enfantines.

Avec Thibaud Mauduech.

Expositions et Vernissages

• Sortir des cases, bande dessinée et migrations – Production le Musée de l’Histoire de l’Immigration – Paris

Du 2 au 12 octobre –Le4bis–Espace Kawa

Présentation de l’exposition le mercredi 4 octobre de 12h à 14h

• Frontières – Production le Musée de l’Histoire de l’Immigration – Paris

Du 2 au 31 octobre – Carrefour 18

Présentation de l’exposition et autres surprises le vendredi 6 octobre à 18h

• Confidences et Cerises sur le gâteau – Production La Balade des Livres

Portraits photographiques et poétiques de Femmes, exilées d’hier.

Du 2 au 31 octobre – La MaMi – Hôtel Pasteur Vernissage vendredi 13 octobre à 17h

• Et aussi… Du 2 au 31 octobre – Jeu de Paume

– Témoignages sonores de Femmes exilées d’aujourd’hui et d’hier

– Témoignages sonores d’enfants

– Carnets de voyages – Production des élèves des écoles primaires UPE2A : Contour Saint-Aubin, Liberté, Camille Claudel.

– Photographies de Sylvie Esvant Pulici

La terre d’accueil représente l’espoir. Abandonner un terre, c’est aussi abandonner des grands-parents, des animaux et tant d’autres choses… Vernissage jeudi 5 octobre à 18h

Adresses

La Balade des Livres

Villa Beauséjour

Canal Saint-Martin

47, rue Armand Rébillon Rennes

0620351737

Université Rennes 2

Place du recteur Henri Le Moal – Rennes UFR Langues – salle L2

0299141000

Jeu de Paume

12, rue Saint-Louis – Rennes 0221022240

La MaMi (La Maison des Migrations)

Hôtel Pasteur – 2, place Pasteur – Rennes 0757182659-0620810396

Carrefour 18

7, rue d’Espagne – Rennes 02 99 51 32 25

Réseau Louis Guilloux –

Pôle interprétariat – Le Samara 12 ter, avenue de Pologne – Rennes 02 99 32 91 57

Le4bis

4 bis, cours des Alliés – Rennes 0695253788–0299314748

Librairie Planet Io

7, rue Saint-Louis – Rennes 0299793514

Librairie La Rencontre

8, rue Georges Charpak – Rennes 0299387119