Rennes. L’équipière, recyclerie d’équipements, attend vos équipements rue Bahon Rault

L’équipière est une recyclerie d’équipements de sport et loisirs pilotée par Estel Rubeillon pour L’association Lamas Production. Un second souffle pour les articles de sport. L’équipière est installée depuis 2021 à Rennes au 5 rue Bahon Rault. Vous voulez donner vos équipements inutilisés ou en acquérir de seconde main à prix modique ? Parlez-en à votre équipière !

Créée il y a plus de 2 ans, L’équipière est une association rennaise issue de l’économie sociale, solidaire et circulaire. L’équipière, première ressourcerie sportive en Bretagne et parmi les 5 premières en France. Dans l’air du temps, le but de la ressourcerie est d’agir pour la transition écologique en réduisant nos déchets, et il y a de quoi faire : 110 000 tonnes d’articles de sport sont jetés chaque année en France.

Son objectif ? Rendre accessible le sport et l’aventure grâce à une boutique de seconde main qui appuie ses activités autour de 3 piliers : l’esprit d’aventure, le réemploi et la solidarité. L’équipière collecte du matériel de sport inutilisé ou oublié au fond d’un placard puis le revalorise à prix solidaires : c’est une « ressourcerie sportive ».

Découvrez la boutique solidaire L’équipière au 5 rue Bahon Rault, à Rennes, le mercredi et le vendredi de 11h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 18h. Il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaies.

Réemploi, Solidarité, Esprit d’aventure

Trois piliers guident le projet : le réemploi, la solidarité et l’esprit d’aventure.

Le réemploi pour diminuer nos déchets et se mobiliser pour notre planète.

La solidarité pour rendre accessible le sport à toutes et tous et lever le frein du prix souvent trop coûteux de l’équipement.

Enfin, l’esprit d’aventure pour donner envie aux usagers d’expérimenter des activités et de s’évader le temps d’un week-end de bivouac par exemple.

Collecter et revendre à prix solidaires

L’équipière récupère, sous forme de dons, des équipements de sport inutilisés ou usagés mais pas cassés. Grâce aux apports volontaires des particuliers lors des jours d’ouverture de la boutique, aux opérations de collecte en entreprise, dans des clubs sportifs ou dans des associations, mais aussi en déchèterie, L’équipière a collecté plus de 3T depuis janvier 2022. Les articles collectés sont ensuite triés et revalorisés grâce aux nombreux bénévoles avant la mise en boutique.

L’équipière est une recyclerie d’équipements de sport

Le printemps est bel et bien là, et la boutique a elle aussi changé de saison !

Alors profitez de l’occasion pour venir découvrir, faire du tri et faire don de vos équipements inutilisés et encore fonctionnels (maillots, raquettes, chaussures, sacs, cartes IGN, palmes, tentes etc.) et même du matériel encombrant comme une planche de surf par exemple : L’équipière est dotée d’un vélo électrique avec une remorque et peut venir chez vous le récupérer.

N’attendez plus et allez les rencontrer 5 rue Bahon Rault, que ce soit pour discuter, donner ou acheter. En plus, on nous dit dans l’oreillette que les équipements “sport nature : entre terre et mer” sont arrivés !

Contacts et réseaux sociaux :

www.facebook.com/lequipiere35

www.instagram.com/lequipiere35

www.lequipiere35.com

vie-associative@lequipiere35.com