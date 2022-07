Enfants Terribles café, le nouveau cocon solidaire et inclusif de Rennes

Enfants Terribles est le bébé (âgé de huit mois déjà!) de Clémence Niechcicki et Marine Genevois, 30 rue d’Antrain. Salon de thé, café et cantine, elles proposent un lieu convivial et cosy, un endroit bienveillant inclusif et solidaire, où il fait bon se restaurer de petits plats végétariens ou végétalien le midi ou déguster des petites douceurs à l’heure du goûter.

Enfants Terribles. Le nom sonne bien, est facile à retenir et il se rappelle à l’esprit d’aucuns comme le garnement qu’on a tous et toutes été dans notre plus tendre enfance, à des degrés bien entendu différents. Ajoutez les canapés rose poudré, les murs de la même teinte, les cadres anciens accrochés au mur, les plantes vertes à foison et le mobilier récupéré et chiné… non, vous n’êtes pas en train de rendre visite à une connaissance ou de rentrer à la maison, mais bien dans le salon de thé/cantine Enfants Terribles, cocon de bienveillance à découvrir 30 rue d’Antrain !

Clémence Niechcicki, dit « Cléclé », et Marine Genevois sont les sales gosses à l’initiative d’Enfants Terribles !

Ouvert depuis novembre 2021, Enfants terribles est le gros bébé (de huit mois tout de même !) de Clémence Niechcicki, dit « Cléclé », et Marine Genevois, « sales gosses » qui se sont rencontrées dans une association de roller derby. Un CDD dans une boutique de prêt-à-porter puis un autre dans une mutuelle plus tard (toujours ensemble), les deux amies montent ensemble le projet d’un salon de thé/cantine inclusif et solidaire, végétarien et végétalien. Elles laissent de côté les contrats précaires en contradiction avec leurs valeurs et se lancent dans cette nouvelle aventure, aussi enthousiastes que motivées.

De leurs valeurs sociales et leur sensibilité pour la cause environnementale est né un lieu aussi convivial que cosy où il fait bon passer du temps pour se restaurer le midi ou déguster une petite part de gâteau à l’heure du goûter. « On avait vraiment envie de créer un lieu qui est le plus accessible et le plus inclusif possible. On veut que les gens se sentent bien, accueillis et qu’ils n’aient pas peur d’entrer », déclare Marine Genevois avant d’ajouter : « Ce n’est pas forcément évident pour tous et toutes d’aller dans certains endroits, que ce soit pour des questions de genre, d’orientation sexuelle ou même de neuroatypie [terme qui définit un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme et englobe plusieurs sortes de particularités neurologiques, psychologiques et comportementales, ndlr.]. »

Particulièrement sensibles à l’inclusion dans sa globalité, Marine et Clémence ont notamment collaboré avec une association qui apporte du soutien et de l’accompagnement aux personnes TSA (trouble du spectre de l’autisme)/neuroatypiques et mis en place des créneaux calmes (sans musique, sans lumière), soit 1 h 30 par mois, afin qu’ils puissent se réunir aux Enfants Terribles en toute bienveillance et confiance. « L’idée c’est vraiment de mettre en place des petites choses pour que tout le monde puisse venir chez nous. »

Côté restauration, Cléclé s’occupe généralement des plaisirs salés et d’une partie du sucré et Marine, la plupart du temps à l’accueil et au service, est à l’origine des succulentes gourmandises qui trônent sur le bar. Toutes deux ont voulu ajouter une proposition végétarienne et végétalienne à l’offre déjà existante à Rennes en mijotant un menu qui change toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. « On connaît l’impact des élevages et de la fabrication de la viande donc c’était important pour nous de proposer des alternatives non carnées parce qu’on sait que la viande pollue énormément », précise Marine. À titre d’exemple, la production d’un kilo de bœuf en élevage industriel absorbe 13 500 litres d’eau, le porc 4 600 litres et le poulet 4 100 l.. Elle ajoute : « L’offre se développe tranquillement à Rennes, mais on voulait vraiment l’étoffer, notamment au niveau du vegan. »

Les jeunes autoentrepreneuses proposent des recettes gourmandes faites maison à partir de produits locaux dans le but de changer des idées reçues à propos de la cuisine vegan, car non, on ne le répétera jamais assez, les végétarien.ne.s et végétalien.ne.s ne mangent pas que des graines (ou des cailloux selon les blagues en vogue…). Et l’évolution des propositions culinaires est telle que l’on peut aisément manger gourmand et retrouver des goûts et des saveurs de la cuisine classique en version vegan. « Beaucoup d’habitué.e.s sont très contents et contentes de trouver du vegan. Cléclé fait par exemple un flan et certain.e.s n’en avaient pas mangé depuis une dizaine d’années », accompagne Marine. « C’est impressionnant ce qu’ils arrivent à faire maintenant, beaucoup sont bluffé.e.s. »

Le chili sin carne et le bowl avec ses croquettes de petits pois et riz accompagnées de sa salade composée de la semaine dernière laisse la place cette semaine à une salade grecque et un riz sauté. « La plupart du temps on a trois propositions salées, mais avec les vacances, il y a moins d’affluence donc on préfère se concentrer sur deux options, toujours dans l’optique de réduire au maximum nos pertes. »

Parallèlement, pour les plus insatiables de la bonne cuisine, les partenaires proposent depuis le mois de mars de commander les gâteaux entiers (pour 8 à 10 personnes) pour leurs événements ou plaisirs personnels. Les commandes sont à passer sur place ou par mail. Sont proposés en version vegan le flan café ou vanille (23€), le banana bread (21€) et la babka de saison (20€) et en version non vegan le cheesecake (25€) et le carrot cake (25€).

Un petit espace corner propose également de découvrir des créatrices françaises à la fabrication artisanale qui ont un réel soucis de sourcing de leurs produits. À découvrir notamment les broches en forme de cœur de la collection capsule Enfants Terribles de Laura Coupeau. « On veut vraiment passer sur des propositions qui ont une vibe un peu ésotérique, witchy et il n’y a pas encore beaucoup de choix à Rennes. » Retrouvez également la décoration et les bijoux de Mamie Grabuge. Elle a par ailleurs concocté une envoûtante collection pour Enfants Terribles, ce qui apportera un côté mystique à vos tenues.

Installée du côté de Lyon, la créatrice Wildfolksoul gâte l’espace de ses bougies illustrées, ses autocollants et ses petites pochettes sérigraphiées pour révéler la sorcière qui est en toi ! De petites fioles contenant des encens en grains faits maison attendent aussi patiemment sur les étagères blanches de l’espace corner. Les encens ont été créés par ses soins à l’aide d’ouvrages de référence sur les correspondances entre chaque élément. « Ils sont à base d’épices broyées et de plantes fraîches sélectionnées, séchées et consacrées par mes soins ainsi que de la résine d’encens bio », lit-on sur le site de la créatrice.

En décembre 2021, un brunch-atelier sur le thème de la cartomancie avait vu la venue de Katia Queendom (Queendomancie) pour une initiation. Alors, restez connecté.e.s pour connaître l’actualité d’Enfants Terribles et en attendant la prochain brunch-atelier, pourquoi ne pas aller goûter à ces ravissants plats que nous préparent Clémence et Marine ? Sans oublier de se laver les mains avant chaque repas !

Enfants Terribles café, 30 rue d’Antrain, 35 000 Rennes.

Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 18 h.

