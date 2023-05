Rennes. Emmanuel Désveaux au Forum du livre : rencontre et dédicace

L’anthropologue Emmanuel Désveaux est le prochain invité du Café Littéraire de la librairie Le Forum du livre, dans le centre commercial La Visitation. Jeudi 11 mai 2023, à 18h, il viendra discuter de son dernier livre, Sexualités, sociétés, nativités. Une enquête anthropologique, publié aux Éditions Champ Vallon.

Emmanuel Désveaux est anthropologue. Ancien directeur scientifique du Musée du quai Branly (2001-2006), il est depuis 2003 directeur d’études à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris).

Emmanuel Désveaux

Son dernier ouvrage, Sexualités, sociétés, nativités. Une enquête anthropologique est une analyse innovante et sans équivalent qui s’interroge sur les thématiques de la sexualité et de la procréation de façon comparatiste à travers toutes les sociétés humaines. Quels sont les rapports qu’entretiennent pratiques sexuelles et normes sociales ? Quelle est la représentation que se font de la procréation les différentes sociétés ? Nos propres pratiques sont-elles en continuité ou en rupture par rapport à ce qui s’observe ailleurs ? Autant de questions auxquelles le regard décalé de l’anthropologie sociale peut apporter des éléments de réponses.

Cette rencontre avec l’auteur est l’occasion d’échanger sur ces thématiques touchant à la société, la sexualité et le genre, lesquelles résonnent fortement avec l’actualité.

Venez nombreux en discuter et faire dédicacer votre exemplaire, jeudi 11 mai 2023, de 18h à 19h30, au Forum du Livre, 11 rue de la Visitation à Rennes. Centre commercial La Visitation – Rennes – 02 99 79 38 93

La rencontre sera animée par le journaliste Nicolas Roberti.