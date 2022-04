LE FESTIVAL DES EMBELLIES EMBELLIT RENNES DU 5 AU 7 MAI 2022

POUSS-DISK ne s’embarrasse pas des convenances et vous prépare une sélection de bon aloi, passant du coq à l’âne, de Manchester à Nairobi, du gros tube qui tâche à la face B d’un groupe inconnu de 1984. Tout ça à base de disques laser vintage et avec une seule exigence : faire danser les filles et les gars.