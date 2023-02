Rennes. L’Elabo Freaky Fest Du 1er au 4 mars

L’Elabo Freaky Fest célèbre l’art et la musique sous toutes leurs formes. Du 1er au 4 mars, l’Elaboratoire accueille une sélection d’artistes talentueux de la scène renaisse pour une expérience culturelle épatante. La programmation inclut des expositions, des concerts, des performances et d’autres surprises afin de partager un peu de notre magie.

Le 1er mars, le vernissage de l’exposition de Georges Fortuna C’est pas fini, sera l’occasion de découvrir les œuvres de cet artiste de l’Elaboatoire, dans la première exposition en solo dédié à son travail. Un concert et des performances accompagneront cet événement.

Le lendemain, The Space Circus propose un Cabaret Cosmique qui va vous épater.

Le 3 mars, Elémento Records rassemble des DJs venant entièrement de la scène féminine renaisse pour une soirée techno sur 2 scènes.

Le 4 mars, un Carnaval en journée est proposé, avec des vélos et des chars customisés, ainsi qu’une soirée costumée avec un concert de Kokobasai et Big Band Papier Carton Orchestra. La soirée se terminera par une soirée techno festive sur 2 scènes.

Mercredi 1 mars

Prix Libre

Vernissage de l’expo de Georges Fortuna avec un concert et des performances.

Jeudi 2 mars :

Prix Libre – Suggéré 8€

Cabaret proposé par Le collectif The Space Circus

La première du Cabaret Cosmique de The Space Circus aura lieu le jeudi 2 décembre à l’Elaboratoire dans le cadre du Freaky Fest. Ici, cabaret, cirque et show drag se mêlent pour vous proposer une nouvelle forme d’expérience du spectacle. Les traditions circassiennes ne seront pas oubliées : déambulations artistiques et fantasmagories vous seront présentées dès l’entrée pour vous permettre de vous plonger dans une ambiance qui se fait de plus en plus rare, à mesure que les cirques itinérants s’éteignent. The Space Circus se propose de réanimer ces lumières et surtout de veiller à leur conservation.

C’est une balade entre les éléments et les époques qui vous sera proposée avant même que vous ne puissiez rejoindre votre siège. Une fois installés, vous pourrez plonger dans une revue ou se succéderont artistes burlesques, drag kings, drag queens et drag queers, vous invitant à découvrir leurs univers respectifs et leurs messages.

Artistes invités :

Cherry on top

https://www.instagram.com/cherry_ontop_off/

Crevcoeurs –

https://www.instagram.com/crevcoeurs/

Alex’Scargot –

https://www.instagram.com/alex_scargot/

Iccatis –

https://www.instagram.com/iccatisthewitch/

Nona de Dana –

https://www.instagram.com/nonadedana/

Ellana –

https://www.instagram.com/ellana_theme/

Moon Rise –

https://www.instagram.com/moon.rise.and.shine/

Soleil –

https://www.instagram.com/solausoleil/

Melba Zigomar –

https://www.instagram.com/melba.zigomar/

Stella Stella –

https://www.instagram.com/stellastella_charly/?hl=fr

Aaron Azure –

https://www.instagram.com/aaron_azure/

Eva Porée –

https://www.instagram.com/therealevaporee/

Et la grandiose Elie Bertaire !

Vendredi 3 mars

Entrée 8€ / voir prévente ici

Elemento Records vous présente 2 scènes techno

Line Up :

Scène dark

22h-22h45 : Namscha (45min) 22h45-00h30 : Dr.Elfa (1h45) 00h30-2h15 : Salomé DV (1h45) 2h15-4h : 2VINE (1h45)

Scène light

22h-00h : Katze (2h)

00h-2h : MZA (2h)

2h-4h : ARPL b2b Eklose (2h)

Samedi 4 mars

Journée Carnaval avec des vélos customisés suivie d’une soirée costumée plus de détail ICI

Concerts

Entrée 8€

21h30 : Big Band Papier Carton Orchestra

22h30 : Concert Kokobasai / performances de feux, bulles géantes et vijng.

Soirée Techno / sur 2 scènes.

Rapi del mondo (Cumbia, etc) / DJ Dupont (électro Rock) / Pat panik / Dj Brams