Rennes éducation. Les chiffres et la rentrée 2023-2024 de l’école publique

Les 87 écoles publiques de la Ville de Rennes accueillent 14 466 enfants à la rentrée 2023-2024. Leur nombre, qui sera précisé en octobre prochain, confirme la stabilité observée ces trois dernières années. Néanmoins, comme chaque année, l’évolution des effectifs et des besoins a amené les services de l’Inspection d’Académie, en étroite concertation avec la Ville à prévoir des ajustements en ouvertures et fermetures de classes. Pour rappel, la Ville de Rennes consacre un budget global de 106 millions d’euros à l’enfance, à la jeunesse et aux politiques éducatives (budget prévisionnel 2023).

Les chiffres clés de l’enseignement public

87 écoles maternelles et élémentaires publiques

14 466 élèves dans les écoles publiques, dont 40% en maternelle et 60% en élémentaire.

1 500 agents, au service des enfants scolarisés et des équipes pédagogiques dont :

o 260 Agents spécialisés des écoles maternelles (Asem)

o Près de 800 professionnels de l’animation : animateurs, responsables Éducation Loisirs et conseillers d’animation

o 44 concierges

o 66 correspondants de restauration

o 305 agents d’entretien et de restauration

o 85 agents administratifs et techniques (qui gèrent les dotations financières, les ressources humaines, les affaires scolaires, le parc informatique, la coordination, les actions éducatives, le secrétariat…).

82 millions d’euros d’investissement pour les travaux d’entretien, de rénovation et de construction des bâtiments sur la période 2021-2027

26 centres de loisirs ouverts les mercredis après-midi, 14 pendant les petites vacances scolaires et 8 pendant les grandes vacances

10 500 repas servis tous les midis

1 cuisine centrale

Carte scolaire

33 ouvertures de classes

En maternelle : Clemenceau, Ille, Louise-Michel, Pasteur, Torigné, Volga, Moulin-du-Comte (conditionnelle)

En élémentaire : Colombier, Marcel-Pagnol, Clôteaux, Jacques-Prévert, Torigné

En primaire : Toni-Morrison (11), Simone-Veil (2), Nelson-Mandela (conditionnelle), Simone-Veil

(conditionnelle), Toni-Morrison (conditionnelle)

Dispositif -3 ans : Toni-Morrison

Bilingue Breton : Jacques-Prévert (maternelle), Liberté (élémentaire – conditionnelle) Dispositif Ulis : Poterie (élémentaire)

Dispositif UPE2A : Jean-Moulin (élémentaire)

20 fermetures de classes

En maternelle : Trégain (8), Gantelles (2), Pascal-Lafaye, Volga

En élémentaire : Gantelles (2), Carle-Bahon, Champion-de-Cicé, Guyenne, Léon-Grimault, Pascal- Lafaye, Poterie.

Entre 37,5 et 40 € de dotation par enfant pour leurs fournitures scolaires

Dans un contexte économique marqué par une forte inflation, les familles sont confrontées au coût de la rentrée. À Rennes, cela fait de nombreuses années que la Ville attribue aux écoles une dotation afin qu’elles achètent les fournitures scolaires de leurs élèves. Cela représente entre 37,5 et 40 € par enfant (selon leur niveau et la sectorisation).

L’usage de ces dotations est très hétérogène et ne répond donc pas toujours pleinement aux besoins des familles, c’est pourquoi, des réflexions vont être menées cette année afin de fournir un kit de fournitures scolaires à tous les élèves à partir de la rentrée prochaine.

Goûters gratuits et petits-déjeuners

Depuis 2021, la Ville de Rennes a généralisé la distribution de goûters aux 2 300 enfants qui fréquentent en moyenne les ateliers périscolaires. La Ville organise également régulièrement dans l’année des petits-déjeuners qui sont autant de moments de rencontre et d’échange avec les parents, notamment pour présenter les ressources et les acteurs du quartier.

Dans les réseaux d’éducation prioritaire, l’État, en partenariat avec la Ville, a élargi à tous les groupes scolaires le dispositif des petits-déjeuners gratuits. Il était jusqu’à présent expérimenté, depuis 2020, dans quatre écoles. Treize écoles situées en réseaux d’éducation prioritaire sont désormais concernées.

Pour rappel : chaque groupe scolaire volontaire organise deux petits-déjeuners par semaine durant une période de six semaines, soit douze par école. La Ville fournit les denrées, les prépare et mobilise des agents pour animer ces temps d’échanges, d’éveil au goût et de sensibilisation au bien-manger.

Des espaces Parents : nouveaux lieux d’accueil et d’échanges

L’attachement au principe de coéducation s’illustre par l’ouverture d’espaces Parents, dans des quartiers ciblés. La Ville, outre la mise à disposition de locaux, recrute des professionnels de la relation famille – éducation pour les animer.

Ces lieux ne sont pas seulement ouverts en réseau d’éducation prioritaire. Il en a été créé à Simone- Veil (La Courrouze), en 2022. En 2023, la Ville a inauguré un tel lieu à Champion-de-Cicé (Cleunay). Animé par le centre social, il est le fruit d’une mobilisation des parents d’élèves et de leur association, et des partenaires : Ville, État, Éducation nationale. Un espace Parents ouvrira également à Maurepas, au sein du groupe scolaire Toni-Morrison.

Un nouveau groupe scolaire à Maurepas

La réalisation la plus emblématique de cette année 2023-2024 est sans doute l’ouverture du groupe scolaire Toni-Morrison, à la fois pour répondre aux besoins démographiques et ajuster l’offre éducative dans le quartier de Maurepas.

Ce projet, qui représente un investissement de 15 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre des projets de renouvellement urbain à l’œuvre à Maurepas. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a d’ailleurs participé au financement du groupe scolaire, aux côtés de l’État et de la Région Bretagne.

Le groupe scolaire Toni-Morrison est doté d’installations variées : des ateliers, des salles d’arts plastiques, de repos et de motricité, de grandes cours végétalisées favorisant la mixité des usages et le partage des espaces. Un pôle « périscolaire » complète l’offre éducative. Doté de deux salles d’activités, il accueillera les enfants en matinée, sur le temps du midi et après la classe.

Cette année, une centaine d’enfants d’âge maternel et une centaine d’enfants d’âge élémentaire y sont scolarisés, dans une douzaine de classes. Un accueil spécifique pour les moins de trois ans est également proposé. À terme, Toni-Morrison accueillera 280 enfants dans quatorze classes d’école maternelle et d’école élémentaire.

Le groupe scolaire Champion-de-Cicé à Cleunay

Le groupe scolaire Champion-de-Cicé, à Cleunay, regroupe six classes de maternelle, dont trois en bilingue Breton, et neuf classes d’élémentaire, dont trois en bilingue Breton. Vingt-neuf agents de la Ville y travaillent.

Situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mais pas en REP (Réseau d’éducation prioritaire), il bénéficie cependant du Programme de réussite éducative (PRE), qui vise à remédier aux difficultés identifiées dans une école en proposant aux enfants un suivi personnalisé.

Le groupe scolaire réunit, à l’image du quartier, une population mixte sur le plan social. Il a fait l’objet d’investissements très significatifs ces dernières années, en particulier en 2020, année durant laquelle ont été conduits des travaux de réhabilitation et d’agrandissement, pour un budget de 1,5 millions d’euros, et la rénovation de la cour de l’école maternelle. Champion-de-Cicé est la première école de Rennes à avoir fait l’objet d’une végétalisation appuyée et d’une transformation complète des espaces, pour un usage non genré.

Plus récemment, en mai 2023, un poulailler et des bacs potagers ont été installés dans la cour. L’initiative a bénéficié d’un financement France Relance et s’inscrit dans le cadre du Plan alimentaire durable voté par les élus municipaux en mars 2023. Le poulailler et les bacs potagers servent d’outils pédagogiques pour initier avec les enfants des échanges sur l’agriculture et l’alimentation durable.

Plus récemment encore, en juin 2023, la Ville y a inauguré un espace Parents, nouveau lieu d’échange, de rencontre et de dialogue pour favoriser leur participation à la réussite scolaire de leurs enfants. L’aménagement de cet espace est le fruit d’un projet conjoint pour lequel l’association des parents s’est fortement mobilisée.

En cette rentrée 2023-2024, l’école maternelle accueille une nouvelle directrice, Gaëlle Sauvage. Pour rappel, la directrice de l’école élémentaire est Sophie Pronier et le Responsable Éducation Loisirs de la Ville est Guillaume Croc, notamment chargé de l’organisation et de la gestion des temps d’animation sur les temps périscolaires et de l’accueil de loisirs des mercredis.

Des projets avec le soutien des associations

De nombreux projets sont mis en œuvre avec les associations de quartier. Dans le périmètre des Cités éducatives, pour le seul 1er semestre 2023, 33 projets ont été soutenus par un engagement financier qui dépasse les 900 000 euros.

Parmi les initiatives qui seront soutenues dans les mois à venir :

– Un nouveau lieu d’accueil pour les 9-15 ans à Maurepas Gros-Chêne

La Ville, les Cadets de Bretagne et le Relais expérimenteront à partir de l’automne 2023 un lieu spécifiquement dédié à l’accueil des 9-15 ans. Il sera ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Situé dans l’ancien bureau de tabac du centre commercial Europe, aujourd’hui propriété de l’aménageur de Rennes et Rennes Métropole, Territoires Publics. La Ville y affectera un animateur de sa Direction Éducation Enfance.

– Des ateliers d’expression linguistique et culturelle au Blosne

Le dispositif Langophonie, déployé en 2022 et 2023 sera reconduit compte tenu d’un bilan très positif. Il permet d’accompagner les enfants porteurs d’héritages plurilingues qui rencontrent des difficultés d’apprentissage de la langue française. Ils participent à des ateliers, en collaboration étroite avec les équipes éducatives et socio-éducatives volontaires.

– Un accompagnement médico-social pour les enfants de primaire à Villejean

Le dispositif « Pepito » proposé par l’ASVB (Avenir Santé Villejean Beauregard) est destiné aux enfants de primaire en décrochage ou en difficultés scolaires ou comportementales. Il permet de favoriser l’accès aux soins, de repérer précocement les difficultés pour éviter leur aggravation, sensibiliser et accompagner les familles.

Les grands chantiers à venir

Après l’ouverture du pôle éducatif Simone-Veil l’an dernier à La Courrouze, du groupe scolaire Toni-Morrison à Maurepas cette année, la Ville de Rennes poursuivra en 2023-2024 son programme d’investissement.

Un troisième établissement ouvrira à la rentrée 2024. Le groupe scolaire Miriam-Makeba, situé à Baud-Chardonnet, sera composé de douze classes de maternelle et d’élémentaire. Il représente un investissement de 13,5 millions d’euros.

D’autres projets structurants sont programmés :

– Restructuration et extension de la maternelle et du restaurant scolaire du groupe scolaire Guyenne (Villejean), pour un budget de 6 millions d’euros.

Les travaux prévoient la création d’une classe de maternelle, d’un espace pour les ateliers des temps périscolaires et d’un préau ; la redistribution des espaces du rez-de-chaussée ; l’agrandissement des salles de restauration et la création de nouveaux sanitaires. La livraison prévisionnelle du chantier est fixée à la rentrée scolaire 2025.

– Restructuration et extension du groupe scolaire Volga (Le Blosne), pour un budget de 2,6 millions d’euros.

Il s’agit de créer deux nouvelles classes de maternelle, des locaux périscolaires, un nouveau hall commun, un espace Parents avec son accès autonome, un pôle « adulte » côté maternelle avec une salle de pause mutualisée, un préau pour la maternelle, un local vélos. Le réaménagement de la salle de restauration pour l’élémentaire est également prévu. La livraison prévisionnelle du chantier est fixée à la rentrée scolaire 2025.

– Restructuration et extension du restaurant scolaire de l’école Clemenceau (Bréquigny), pour un coût prévisionnel de 1,9 millions d’euros.

La livraison prévisionnelle est fixée fin 2025.

– Restructuration et extension de l’école Albert-de-Mun (Sud Gare), pour un budget de 7 millions d’euros.

Les travaux permettront d’ouvrir, à la rentrée 2027, un groupe scolaire de dix-sept classes (quatre classes maternelles et treize classes élémentaires).