Projet initié fin 2023 par la Rennaise Mélanie Mollat, les éditions fier-es, maison d’édition queer, engagée et indépendante, vise à combler un manque de représentation LGBTQIA+ dans la littérature de fiction francophone. La future éditrice a lancé une campagne de financement participatif, ouverte jusqu’au 28 mars 2024, afin de la soutenir dans la création de cette nouveauté du cru.

La Rennaise Mélanie Mollat est une lectrice assidue depuis son enfance. Après dix ans d’expérience dans le marketing digital entre la Bretagne, la Normandie et Paris, elle revient dans la ville rouge, berceau de son enfance, afin de s’y lancer dans le milieu de l’édition littéraire et de créer les éditions fier-es.

Depuis 2020, l’idée de créer sa propre maison d’édition germe dans son esprit. « Un jour, à Madrid, je suis allée dans une librairie et j’ai demandé des livres LGBTQIA+ écrits par des femmes hispanophones », confie-t-elle. « La libraire m’a montré un rayon remplis de romans et de BD sur les questions queer en tout genre. En France, on a principalement des essais. » Alors qu’une personne sur dix en France s’identifie comme LGBTQIA+, les maisons d’éditions queer sont rares. Le projet éditorial se confirme alors : proposer des œuvres de fiction francophone qui incluent de la représentation LGBTQIA+.

La créatrice des éditions fier-es prépare une première étude, menée sur les réseaux sociaux, qui questionne le besoin de représentation littéraire pour les personnes queers. En trois semaines, cette enquête aboutit à un total d’environ 700 réponses, un résultat qui témoigne de la demande existante. Quelques statistiques suivent sur sa page Instagram : « 76% des lecteur·ices queer estiment qu’il est important pour elleux d’avoir au moins un personnage également de la communauté dans leur lecture » et « 84% considèrent que la lecture a fait partie de la construction de leur identité queer ». L’accès à des modèles d’identification est jugé nécessaire pour mieux grandir, évoluer et s’émanciper.

La campagne de financement participatif est organisée en 3 paliers : le premier, déjà atteint, est situé à 1500€ et assure la création de la société. Le deuxième, placé à 4000€, couvre les frais marketing et administratif de la maison d’édition. Le dernier palier à 7000€ assure les coûts initiaux de l’édition d’un livre. Outre la couverture des frais, les contributions permettent de montrer le soutien des lecteurs et de « rassurer les banques quant au potentiel du projet », ajoute Mélanie Mollat. Cette dernière a déjà bien avancé dans son projet (contact avec les auteurs et autrices, les illustrateurs et illustratrices, etc.), mais patiente la fin de la cagnotte et les différents rendez-vous d’ordre financier pour en dévoiler plus.

Actuellement, la cagnotte du financement participatif a atteint les 2290€. Il est toujours possible d’y contribuer jusqu’au 28 mars 2024 pour participer au lancement des éditions fier-es (lien vers la cagnotte).

