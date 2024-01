C’est un nouvel événement littéraire à Rennes, impulsé par des habitants du Blosne et porté par l’Espace Lecture Carrefour 18, l’association Lire et Délire et une équipe de bénévoles. Le festival Écrire ! est dédié à l’édition indépendante, à la microédition et aux livres d’artistes. Il fait la part belle aux écritures multiples et inspirantes à travers des spectacles, animations, expositions, rencontres et ateliers créatifs. Il est gratuit et accessible pour tous les publics, petits et grands.

27 & 28 janvier 2024

Espace Lecture Carrefour 18

7 rue d’Espagne (Métro Fréville)

35000 Rennes