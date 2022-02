RENNES. AGENDA DE L’ÉCOMUSÉE DE LA BINTINAIS

Visite découverte de l'exposition "La Nature pour modèle" en LSF et amplifiée pour sourds et malentendants.

Manipulables, démontables, les modèles pédagogiques ont permis de lever le voile sur l’organisation et le fonctionnement des animaux et des végétaux. Chaque dimanche (hors vacances d’été) de 17h à 18h, partez à la découverte du monde du vivant.

Route de Châtillon-Sur-Seiche – 35200 Rennes

(+33) 02 99 51 38 15

(+33) 02 99 51 82 88

COVID-19

Depuis le 24 janvier, le pass vaccinal est demandé pour l’accès au musée et concerne toute personne âgée de plus de 16 ans.

Pour les 12 à 15 ans, présentation d’un pass sanitaire (possibilité supplémentaire de présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24h).

ENTRÉE GRATUITE POUR LES PARCOURS PERMANENTS



Par décision du conseil métropolitain du jeudi 10 septembre 2020, et ceci afin de faciliter l’accès de tous à la culture et au patrimoine, l’accès aux collections permanentes des musées de Rennes Métropole est désormais offert à tous les visiteurs.

L’ENTRÉE GRATUITE permet de visiter :

Le musée (exposition permanente) ;

Le parc, les jardins, les vergers ;

Les bâtiments d’élevage.

TARIFS D’ACCÈS À L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Les tarifs :

PLEIN TARIF : 4 €

DEMI TARIF : 2 €

– demandeurs d’emploi

– titulaires de la carte « famille nombreuse »

– personnes handicapées (jusqu’à 79% d’incapacité)

– titulaires d’une carte d’invalidité de pensionné de guerre

– groupes constitués d’au moins 10 adultes

– réductions spécifiques partenaires

– personnes de plus de 65 ans

GRATUIT

– personnes de moins de 26 ans

– étudiants de plus de 26 ans

– tous les visiteurs le 1er dimanche de chaque mois

– personnes invalides (plus de 80 % d’incapacité)

– l’accompagnateur d’une personne invalide

– enseignants dans le cadre d’une pré-visite à caractère pédagogique

– journalistes titulaires d’une carte de presse

– dispositif “SORTIR” ou bénéficiaires de minima sociaux et leurs ayants droits

– groupes scolaires et périscolaires

– membres des associations AMEBB, ICOM, ICOMOS, IFLA, SAHIV, AGCCPF, FEMS, Bretagne Musées

– conservateurs du patrimoine

– donateurs du musée de Bretagne et de l’Écomusée

– guides interprètes et guides conférenciers