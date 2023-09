Rennes. Vente des animaux de basse-cour de la Bintinais le 30 septembre

Vente des animaux de basse-cour de la Bintinais : poules, oies, canards, pigeons, lapins… L’Écomusée de la Bintinais organise le samedi 30 septembre 2023 de 14h à 18h00, sa désormais traditionnelle foire à la basse-cour. Les visiteuses et visiteurs auront la possibilité d’acheter sur place un grand nombre d’animaux de basse-cour : poules, pigeons, oies, canards, lapins, dindons etc. Des personnes qualifiées seront présentes pour conseiller et répondre aux questions des visiteurs/acheteurs.

Avec la participation de l’Union des associations avicoles de l’Ouest.

ATTENTION: événement sous réserve d’autorisation de la Direction départementale en charge de la protection des populations.

En pratique :

Sam. 30 septembre, 14h-18h

Prévoir le transport des animaux.

L’Écomusée du pays de Rennes est situé à la périphérie sud de Rennes dans une belle ferme. Un vaste musée résume cinq siècles d’histoire et de vie dans le pays de Rennes, à partir de l’exemple de la Bintinais, l’une des grosses fermes qui a prospéré. Il aborde les gens associés à la ferme, leur vie sociale, alimentation, cadre de vie, habitat en terre, productions agricoles… Pièces à vivre, cellier, laiterie, costumes, machines, outils, meubles sont associés à des maquettes, jeux, audiovisuels et bornes interactives tout au long d’un parcours de plus de 1000 m². Avec un itinéraire de découverte de l’agriculture et de l’élevage, couvrant plusieurs siècles d’histoire, l’écomusée héberge un parc agronomique d’importance régionale alliant parcelles cultivées, collections végétales et sentier d’interprétation sur les modes de gestion des terres à 3 périodes différentes de l’Histoire. Parallèlement, l’écomusée conserve une centaine de variétés fruitières anciennes. Vitrine des races de l’Ouest et conservatoire génétique, l’écomusée joue un rôle majeur dans la préservation, la connaissance et la promotion des races locales menacées. Avec 19 races bretonnes à faible effectif, allant de la poule Coucou de Rennes au cheval de trait Postier Breton, le cheptel présenté au public dépasse la centaine d’animaux, le double en période de naissances !