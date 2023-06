Rennes. Le groupe scolaire Toni-Morrison ouvrira à la rentrée au cœur du quartier Maurepas

Le groupe scolaire Toni-Morrison ouvrira à la rentrée 2023-2024 au cœur du quartier Maurepas. Il accueillera à terme 280 enfants dans 14 classes d’école maternelle et d’école élémentaire. Il a demandé un investissement de 15 millions d’euros.

La construction d’un nouveau groupe scolaire témoigne à la fois de la vigueur démographique de Rennes mais aussi du soin apporté par la Ville à l’accueil et à l’éducation des plus jeunes, sur les temps scolaires et périscolaires. L’ambition est bien entendu éducative. Il s’agit de favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement des enfants, qui bénéficieront d’un équipement des plus modernes.

Toni Morrison, née Chloe Ardelia Wofford le 18 février 1931 à Lorain dans l’Ohio et morte le 5 août 2019 à New York, est une grande romancière.

Conçu pour accueillir 14 classes et lui conserver une taille humaine, il est doté d’installations variées : des ateliers, des salles d’arts plastiques, de repos et de motricité, de grandes cours végétalisées favorisant la mixité des usages et le partage des espaces…

Le groupe scolaire Toni-Morrison accueillera dans un premier temps, à la rentrée 2023-2024, 90 enfants d’âge maternel et 110 enfants d’âge élémentaire, dans une douzaine de classes. Il y aura également un dispositif d’accueil pour les moins de 3 ans.

Un pôle « périscolaire » complétera l’offre éducative. Doté de deux salles d’activités, il accueillera les enfants en matinée, sur le temps du midi et après la classe.

Ce nouvel équipement structurant participe à la transformation d’un secteur qui fait l’objet d’un programme ambitieux de renouvellement urbain, porté par Rennes Métropole et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Situé quartier Europe-Rochester, le groupe Toni-Morrison est à l’interface de Maurepas Gros-Chêne et de Maurepas Gayeulles (on parle de « couture urbaine ») et participe au rapprochement de ces deux quartiers. Déjà la réduction de l’avenue Rochester à deux voies, au lieu de quatre, effaçait un sentiment de frontière que la carte scolaire va également dépasser, en mixant les élèves des deux quartiers.

Un investissement de 15 millions d’euros

Le groupe scolaire Toni-Morrison a demandé un investissement de 15 162 000 €, financés par :

– Ville de Rennes : 9 751 466 €

– Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) : 2 645 834 €

– État, via la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), à hauteur de 1 514 700 €

– Région Bretagne : 1 250 000 €

Le groupe scolaire Toni-Morrison a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Rennes, qui en a confié la maîtrise d’oeuvre au groupement à TANK Architectes (Lille) et ALL Architectes (Rennes). Sont également intervenus : EGIS (études techniques), OBI Ingénierie (économiste), ITAC (acoustique), D’Ici Là Paysages (cours et extérieurs) et BEGC (cuisines).

Les travaux ont démarré en octobre 2021 et seront achevés en août 2023 pour que le groupe scolaire accueille ses premiers élèves à la rentrée septembre 2023.

Description du groupe scolaire

Cet équipement d’une surface de 3 840m² est organisé autour des pôles suivants :

Accueil et espaces communs : composé d’un hall, de bureaux administratifs et d’une bibliothèque – centre de documentation

Pôle « maternelle » : 6 salles de classes, 3 ateliers, 2 salles de repos, 1 salle de motricité, 1 tisanerie

Pôle « élémentaire » : 8 salles de classes, 4 ateliers, 1 salle d’arts plastiques

Pôle « périscolaire » : 2 salles d’activités, des bureaux et vestiaires du personnel

Deux cours richement végétalisées et positionnées du côté du jardin arc-en-ciel (aire de jeux situé à proximité immédiate), pour le confort des enfants

Restauration : deux restaurants, l’un pour les enfants de maternelle et l’autre pour les élèves de classes élémentaires, 1 salle de restauration pour le personnel, l’office, la plonge et les locaux annexes

Fonctions logistiques et techniques : sanitaires, locaux d’entretien et locaux techniques

Un pôle de 218 m2 ouvert sur les temps scolaire et périscolaire pour développer le lien école – familles, via un espace parents, une salle polyvalente et un atelier cuisine

Par ailleurs, à proximité immédiate, square de l’Europe, une nouvelle salle de sport municipale, qui sera livrée en 2024, profitera aux enfants de Toni-Morrison.