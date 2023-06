Rennes inaugure une École municipale de cuisine

Nouveau lieu d’apprentissage, l’École municipale de cuisine proposera des ateliers de cuisine à destination des enfants des centres de loisirs et des écoles rennaises et des formations destinées aux agents de la Ville de Rennes.

C’est l’un des projets portés par le Plan alimentaire durable, qui vise à promouvoir une alimentation saine, diversifiée et locale, et le Plan éducatif local, pour le bien-être des enfants.

L’École municipale de cuisine a bénéficié du soutien de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne (DRAAF) via le Plan de Relance et de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.

Au programme :15h15 : accueil, en présence de cuisiniers de la Ville et d’enfants du centre de loisirs qui participent à des ateliers culinaires15h45 : inauguration officielle suivi d’un goûter réalisé par les cuisiniers et le service réception de la Ville.

Inauguration mercredi 7 juin 2023, 15h15 Centre de loisirs des Gayeulles 6 rue Pierre-Nougaro à Rennes