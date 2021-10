LIVE INÉDIT SUR LES TOITS DE RENNES SIGNÉ EARL NEST & UPSKALE

UPSKALE est une agence audiovisuelle établie à Rennes. Earl Nest, alias Charles Genestoux, est un artiste autodidacte de musique électronique. Tous deux se sont associés pour vous proposer un live musical inédit sur les toits de Rennes. Retrouvez-le dès aujourd’hui, mardi 26 octobre, sur la chaîne YouTube d’UPSKALE.

Ce projet signé Earl Nest & UPSKALE, mis en ligne aujourd’hui sur la chaîne YouTube d’UPSKALE, a commencé lors du tremplin du Rock N’Solex 2021. C’est après avoir remarqué le musicien pendant le festival que l’agence audiovisuelle UPSKALE lui a proposé cette collaboration.

Très attachés à la ville de Rennes, l’idée des deux protagonistes était de mettre en avant cette dernière de façon originale au rythme de la performance du musicien Earl Nest. Ce dernier, qui s’applique à « créer une musique électronique détournée de ses codes, inspirée par des artistes tels que Rone ou Gorillaz », est accompagné de sa guitare basse, ses machines, sa voix et son mélodica, qu’il gère d’une main de maître tout au long du live.

Définissant son style entre le croisement du rock, de l’electronica, et de la Drum n’Bass, Earl Nest se détourne des codes et se refuse à toute catégorisation. Ce qui l’anime, c’est partager sa sensibilité et ses créations, à l’image de son univers audacieux et décalé, avec ses semblables. À travers ses réalisations musicales, il « donne vie à ses morceaux dans des performances aventureuses, prometteuses et organiques ».

Pour Kevin Bloo et Sullivan Mifleur, les co-dirigeants de l’agence audiovisuelle créative UPSKALE, ce live sur les toits de Rennes sera l’occasion d’exprimer leur savoir-faire. Ce dernier, ils l’ont déjà mis à profit dans le cadre de Zone Reine, une émission centrée sur les initiatives artistiques et sociales bretonnes. Fondée en 2019, l’agence a réalisé plusieurs projets audiovisuels comme ceux pour la Coupe du Monde 2020 de Rennes ou pour le Festival Panoramas.

Le dernier en date, réalisé en étroite collaboration avec Earl Nest, est ce live inédit sur les toits de la « ville rouge ». Cette création musicale et visuelle est « une véritable narration dont Rennes est la protagoniste ». Découvrez-la en cliquant ici.

YouTube Earl Nest

Instagram

–

YouTube UPSKALE

Instagram

site web