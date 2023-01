Drink Dong remet la consigne en verre à la mode de Bretagne

Drink Dong s’est installée à Rennes et à Brest en décembre 2022. Fondée par le Breton Thibault Mallecourt à Guingamp, la jeune société bretonne propose un service de livraison de boissons en bouteilles de verre consignées. Une alternative aux bouteilles en plastique pour le plus grand plaisir des particuliers et de la planète.

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps d’ailleurs, où les bouteilles étaient en verre et consignées. Les plus anciens s’en souviennent certainement. N’avez-vous pas en mémoire ces bouteilles de lait déposées au pas de la porte ? Mais ça, c’était avant que la sacro-sainte bouteille en plastique n’envahisse les supermarchés et les domiciles au début des années 1960, avant de s’attaquer à nos océans. Le fondateur Thibault Mallecourt, ancien patron de Les Petits Frenchies – média en ligne qui met en avant les marques et les talents français depuis une dizaine d’années, a décidé de remettre au goût du jour une ancienne façon de faire et invite les consignes en verre chez vous. Après tout, n’est-ce pas dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures ?

Thibault Mallecourt, fondateur de Drink Dong

Le concept de Drink Dong promeut une alternative zéro déchet, sans prétendre révolutionner les habitudes de consommation des particuliers. En moyenne, 1,5 millions de bouteilles d’eau en plastique jetables sont utilisées chaque heure en France, soit 36 millions par jour, alors qu’« une bouteille consignée peut être utilisée entre 25 et 50 fois. Ce sont autant de nouvelles bouteilles qui ne sont pas créées », informe Thibault Mallecourt. Elle émet aussi 79 % de gaz à effet de serre de moins qu’une bouteille plastique à usage unique et limite de 57% les émissions de CO2 par rapport à une canette en aluminium. « Ça faisait une dizaine d’années que je parlais de produits et de projets créés France, j’avais envie de prendre en main un service qui a de l’impact. La problématique des déchets résonnaient particulièrement en moi », raconte-t-il. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2021 oblige les producteurs de boisson à utiliser des bouteilles consignées dans les années à venir. Tous les feux étaient donc au vert pour se lancer dans le secteur. Il ne manquait plus qu’un partenaire pour lancer la société : l’acteur breton historique de la consigne, Cozigou, distributeur de boissons pour les professionnels.

Entre alcool, jus de fruits et boissons gazeuses, le catalogue de Drink Dong réunit plus de 400 produits et alterne boissons de grandes marques et productions régionales. La marque Plancöet trouve sa place aux côtés de Vittel, San Pellegrino et autres grands noms d’eau minérale. De même pour nos sodas régionaux, Breizh cola, Breizh agrumes et Breizh thé qui côtoient Coca cola.

Une sélection de plus de 160 bières est également disponible. Parmi les plus connues, citons Liefmans, Leffe, La Chouffe, Rochefort, La Trappe, etc. Malheureusement malgré une riche production régionale, très peu de bières bretonnes sont en vente. « La problématique avec les bouteilles de bière bretonne, c’est qu’elles n’existent pas en verre consignables », répond Thibault. De même, les jus de fruits sont généralement vendus en petites bouteilles. L’offre est donc encore contrainte par le marché de la consigne, mais, avec la législation de son côté, celui-ci est voué à se développer avec les années.

Drink Dong privilégie également la vente en pack afin de diminuer son empreinte carbone autant que faire se peut. « On est dans une logique de consommation raisonnée : commander moins souvent, mais en plus grande quantité pour optimiser les tournées de livraison », souligne le PDG avant de poursuivre : « C’est important pour nous de faire partie des acteurs qui créent de nouvelles habitudes de consommation. »

Pour profiter de cette alternative zéro déchet, rien de plus simple : la personne commande en ligne sur le site Drinkdong.fr, une fois le panier validé et payé, un livreur vient déposer la commande. Quand le tout est liquidé, la camionnette vert pâle vient récupérer les consignes pour les laver et les remplir de nouveau.

À l’instar de l’écocup consigné en festival, Le prix des produits inclut celui des consignes, ce qui peut expliquer qu’il est relativement élevé (11,78€ pour le pack de six bouteilles d’eau gazeuse Plancoët 1 L ou 15,89€ pour le pack de coca de 1 L). Ce montant est variable d’une marque à une autre, entre 10 et 30 % du prix total. « Des produits sont pour le moment plus avantageux que d’autres en termes de prix de consigne, mais les montants sont voués à s’uniformiser du fait du développement de la consigne au grand public. » Quand vous rendez vos bouteilles, le prix des consignes vous est remboursé ou crédité à votre cagnotte pour une prochaine commande. Geste commercial compensatoire, Drink Dong a mis en place 10 € de réduction immédiate avec le code ZERODECHET pour la première commande.

© Drink Dong

Encore jeune dans le paysage breton de l’écoresponsabilité, la société couvre actuellement les départements de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, et la quasi totalité du Finistère. Et sachez que le Morbihan ne devrait pas tarder à se mettre au verre également…

