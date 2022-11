Rennes. Au Dimanche Bistrot, c’est tous les jours le week-end

Dimanche Bistrot ouvrait le 12 novembre 2022 au 24 rue d’Antrain à Rennes. Porté par Constance Mallard et Alwin Suppiot ce nouveau troquet au cœur de la ville se veut un repaire convivial de détente et d’oisiveté joyeuse, comme si c’était tous les jours dimanche.

Le 24 rue d’Antrain revit. Autrefois L’Extaz, bar LGBT, puis La Ruche, bar de quartier qui accueillait à l’occasion des concerts acoustiques, l’adresse était laissée à l’abandon depuis 2020. Mais Constance Mallard et Alwin Suppiot lui apportent un nouveau souffle en y ouvrant Dimanche Bistrot.

Les deux complices cumulent les années d’expérience dans les bars rennais. « On s’est rencontrés en bossant au Bar’hic en 2019. On s’est pas lâchés », raconte Alwin Supiot. « Quand ça a été vendu, on est allés au Ty Anna. Au bout de trois ans à bosser ensemble, on s’est dit pourquoi pas lancer notre bar », continue-t-il.

Vient alors l’étape ardue de la recherche d’un lieu : il y a peu d’offres, à des prix exorbitants et/ou trop excentrée. La seule stratégie possible pour se lancer en indépendant est de prendre des risques financiers et de tout faire à l’économie. C’est ce que font Constance Mallard et Alwin Supiot avec le 24 rue d’Antrain, « un bar un peu oublié », nécessitant beaucoup de travaux, au bord d’une voie de bus et sans possibilité immédiate de terrasse. Mais les deux tenanciers sont confiants, car avec l’arrivée du métro, plus de bus à passer, une autorisation de terrasse temporaire de mai à octobre 2023, puis des travaux pour aplanir la rue et en faire une avenue piétonne.

Après l’acquisition du fonds de commerce, un vaste chantier s’entame début août pour s’achever le 12 novembre, jour d’ouverture. Les deux nouveaux propriétaires se chargent eux-mêmes de l’ensemble des travaux, avec le coup de main d’amis. « Le jour même on était encore en train de faire l’électricité ! », ajoute Alwin Supiot en souriant. Le lieu fait peau neuve : un nouveau plancher, du placo retiré pour découvrir du bois, de la pierre et même une fenêtre cachée, du neuf avec du vieux en somme. Ajoutez à cela un zinc massif fait de bois et de métal, les incontournables étagères murales de bar, 35 places assises et des éclairages colorés pour une ambiance à la fois tamisée et chaleureuse et vous aurez le troquet qu’il vous faut pour vous détendre après le boulot et vous laisser doucement glisser dans des nuits festives.

Car Dimanche Bistrot c’est avant tout ça, un lieu simple dans la forme mais alternatif dans l’esprit, où du mercredi au dimanche, c’est toujours un peu dimanche. « Au Bar’hic on bossait souvent avec Constance le dimanche. C’était le meilleur jour, tous les copains passaient, c’est le jour des gens qui bossent en restauration, le jour de la fête », raconte Alwin Supiot. Et ce que les nouveaux propriétaires souhaitaient instaurer dans leur établissement, c’est cette ambiance de camaraderie adossée à une sélection de produits de qualité.

Ils se sont donc entourés de prestataires de confiance. L’entreprise vendéenne Le Comptoir de la bière les fournit en bières craft — Alwin Supiot met un point d’honneur à ne pas servir d’autres bières — qui changeront à chaque fût terminé. Le caviste Au Père Bouc, situé rue Saint-Hélier, les approvisionne en bières en canette ou bouteille. Les spiritueux viennent de Brut de fût rue de Saint-Malo, et le vin de La Tonnelle à vin, fournisseur de professionnels qui tenait autrefois le précieux établissement du même nom boulevard de Verdun. Les tenanciers prévoient aussi de mettre en place une petite restauration, préparée par le Au sans chichi, cantine de qualité située passage du Trégor dans le quartier Bourg l’Évêque.

Quant aux animations, Constance Mallard et Alwin Supiot ont déjà quelques idées en tête : jeu de fléchettes gratuit, soirées blind test, après-midi jeux vidéo, sessions tatouage, découverte de brasseries indépendantes, coupe du monde de 4 21, etc. Un premier take over aura lieu le 7 décembre, c’est la brasserie La Débauche (Angoulême) qui viendra squatter les becs verseurs au comptoir. Puis, trois soirées DJ set pendant les Trans Musicales. Avant de nouvelles aventures qui feront sans l’ombre d’un doute de Dimanche Bistrot un nouveau repaire pour retrouver ses proches, et s’en faire de nouveaux.