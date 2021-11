RENNES. DES NEURONES A L’IA AUX CHAMPS LIBRES LE 30 NOVEMBRE

Des neurones (virtuels) à l’intelligence (artificielle), une conférence de Jean-Louis Coatrieux aux Mardis des sciences des Champs Libres, le mardi 30 novembre à 20h30.

Magazines, journaux, télévisions, réseaux sociaux, tout le monde en parle. Des entreprises se créent, des applications se multiplient partout dans le monde. Entre curiosité, peur, enthousiasme, fascination, comment faire la part des choses si ce n’est en y regardant de plus près.

Les précédents en intelligence artificielle ont trop soufflé le chaud et le froid pour que nous puissions croire sur parole ses thuriféraires. Neurones et intelligence(s), de quoi parlons-nous exactement ?

Un réseau de neurones artificiels ou Neural Network est un système informatique s’inspirant du fonctionnement du cerveau humain pour apprendre. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette technologie d’intelligence artificielle de la famille du Deep Learning.

Ces fameux apprentissages profonds (i.e. deep learning) après les aussi célèbres big data (c’est-à-dire des données massives qui renseignent beaucoup sur nous et sur le monde) vont-ils changer le monde ? Sont-ils vraiment inspirés du vivant ? Où les trouvons-nous aujourd’hui et que sont-ils capables de faire ? A quoi pouvons-nous nous attendre demain, le pire et/ou le meilleur ? Des objets volants furtifs, des robots, des chiens de compagnie, des voitures autonomes ? Autant de promesses que de questions de société et … de réponses ?

Alors un voyage des petits aux grands mondes, en passant de Vargas Llosa à Picasso ? Un regard malicieux et sérieux à la fois à travers quelques histoires, voilà ce que nous propose Jean-Louis Coatrieux, autant chercheur qu’écrivain, autant littérateur que scientifique.

Jean-Louis Coatrieux

Docteur d’état ès sciences, ancien directeur du Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI, Inserm, Université de Rennes 1), aujourd’hui Directeur de Recherche Inserm Émérite, récipiendaire de nombreux prix internationaux (IEEE Carrer Achievement Award, IEEE Millenium Award), il est aussi l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages (nouvelles, récits, romans, essais, poésies, etc.) publiés aux éditions Apogée, La Part Commune, Riveneuve. Il lui arrive incidemment de chroniquer les livres à Unidivers et dans d’autres revues comme Europe et d’animer avec Félix Boulé une émission sur Radio Laser intitulée « Voyages extraordinaires dans les sciences ».