RENNES. DARK-EN-CIEL, UN HUMOUR NOIR HAUT EN COULEUR

Une exposition réalisée par des travailleurs de l’ombre et des enfants exploités ? C’est dans le cycle d’expositions Lili, la rozell et le marimba du centre d’art contemporain La Criée à Rennes, qui s’attache tout particulièrement aux pratiques vernaculaires, que s’inscrit la nouvelle exposition de Bertille Bak, Dark-en-ciel. Celle-ci travaille avec des communautés marginalisées et construit avec elles des fictions poétiques, engagées et décalées. Une exposition difficile, sensible, ambiguë et qui ne laisse pas de marbre, visible jusqu’au 24 avril 2022.

Ne vous fiez pas aux joyeuses couleurs de l’exposition Dark-en-ciel, elles s’avèrent vite trompeuses. Sous l’arc-en-ciel débonnaire de l’exposition se dressent les cinq écrans de «Mineur Mineur». Cinq couleurs représentant cinq minéraux précieux, lesquels sont extraits par cinq mines que l’on trouve dans autant de pays exploitant des enfants mineurs. Si les enfants travaillent ici, c’est qu’ils sont absents ailleurs. Déscolarisés, des associations luttent pour leurs droits, et leur donnent des cours. C’est donc avec elles que Bertille Bak a rencontré ces enfants afin de leur proposer des ateliers. L’objectif ? Aménager un temps pour eux qui est aussi un temps de création. Ainsi avec «This mine is mine», les enfants étaient invités à se saisir de crayons de couleur pour restituer leur mémoire du labyrinthe minier.

Bertille Bak, Mineur Mineur, 2022 © Aurélien Mole

Un temps de création qui est aussi parfois de l’ordre du tournage de film, comme pour Mineur Mineur. Dans ce court-métrage, les enfants se préparent en cachette pour un événement joyeux. Leurs petits corps chétifs se faufilent dans les crevasses, à l’abri des regards, pour parvenir à une mine transformée en fête foraine. Avec ironie, des jouets de camions et de tractopelles colorés ainsi que des déguisements et des comptines édulcorent l’affreuse réalité des enfants mineurs. Évitant l’approche trop frontale du documentaire, Bertille Bak passe par la fiction pour que les enfants évoquent leur quotidien d’une manière décalée. La violence est toujours là, même invisible, elle en est même presque plus dure. Un humour noir cinglant qui nous serre le cœur en même temps qu’il nous fait sourire.

Bertille Bak, Bleus de travail, 2019 (détail de l’installation)

Les laissés-pour-compte, les petites mains, tous ceux qui n’ont pas d’autre choix que de participer à des travaux dévalorisants, sont à nouveau sur le devant de la scène avec La Brigada. Pour cette vidéo, Bertille Bak est partie en Bolivie à La Paz, où elle a rencontré et vécu avec une communauté de cireurs de chaussures. Un métier si mal considéré qu’au travail les hommes protègent leur identité sous une cagoule. Pour leur donner voix au chapitre, ils deviennent dans La Brigada des officiers de la chaussure propre. Les cuirs cirés se présentent alors comme des bijoux exposés sous vitrine et redorent l’image du brigadier. Sont également exposées leurs boîtes de cirage aux formes et couleurs variées, reflétant chacune la personnalité de son propriétaire. L’artiste se les est procurée en proposant aux cireurs de les acheter ainsi que de financer leurs nouvelles caissettes.

Bertille Bak, This Mine is mine, 2022 © Aurélien Mole

Si le travail de l’artiste vous plaît, vous pourrez aussi être intéressés par deux autres expositions auxquelles elle participe en ce moment à Rennes. Notamment Le mouton est dans le salon, une exposition en solo visible jusqu’au 15 avril 2022 à la galerie Art & Essai de l’université Rennes 2. C’est par pur hasard que le travail de Bertille Bak est également visible à l’exposition Animalia ou la vie fantasmée des animaux à la galerie 40mcube, en présence de neuf autres artistes jusqu’au 23 avril 2022.

