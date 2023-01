Une reconduction FAIR-E Play pour le collectif du Centre chorégraphique de Rennes

Au terme d’un premier mandat de 4 ans, le collectif FAIR-E a été reconduit à la direction du CCN, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, pour 3 ans, de janvier 2023 à décembre 2025.

Avec ce nouveau mandat, se dessinent 5 nouvelles créations : Up Down Left Right Twist (titre provisoire, 2023) de Saïdo Lehlouh, Hexagone (2023) d’Iffra Dia, Solo(s) (2023) création collective mobilisant le collectif FAIR-E et des figures pionnières du hip hop français, Taieki (2024) de Bouside Ait Atmane, Abîme (2025) de Linda Hayford. Un protocole de transmission et de formation conçu par Linda Hayford Shifting Pop sera déployé pour la période. Le collectif FAIR-E assure la diffusion du répertoire artistique d’Ousmane Sy, notamment des créations Queen Blood (2019) et One Shot (2021).

À compter de février 2023, Johanna Faye poursuivra son parcours de manière indépendante. Désormais, l’agent Steeven Kanoo / Five 0 Management devient son interlocuteur pour sa carrière d’artiste (@johfaye). Johanna Faye laisse au répertoire du CCN de Rennes et de Bretagne, 2 créations cosignées avec Saïdo Lehlouh, toujours disponibles en tournée : Iskio (2015) et Earthbound (2021).

Pour l’année 2023, sont prévues 138 représentations en France et à l’international, dans la continuité d’une moyenne de 100 représentations chaque année depuis 2019.

L’écosystème du CCN est composé, à ce jour, de 3 artistes associés et 26 artistes accompagnés représentatis de la pluralités des champs esthétiques contemporaines (chorégraphes, auteurs, chercheurs et réalisateurs), soutenus pour leurs projets de recherche et de création.

Ce mandat verra la mise en ligne du média FAIR-E Play, dédié aux danses de la marge, de la contre-culture et de l’underground. Un média ouvert à tous, éthique et gratuit, à visée non-commerciale, publié sous licence libre et conçu en Open Source avec une équipe rennaise.

Toujours dans une volonté de co-construction, sont renouvelés, une vingtaine de partenariats et coopérations, à l’échelle locale, nationale et internationale.

De nouvelles éditions de Radio Plouf !, Grande distribution et de Millésime ponctueront cette année.

La première, du 24 au 26 mars 2023, s’installera au CCN pendant 48h avec une programmation qui comprendra notamment des conversations, des DJ sets, des concerts, des curiosités sonores, des chroniques insolites, des objets artistiques non-identifiés… Puis, en juin, Grande Distribution proposera la programmation de spectacles atypiques d’artistes soutenus par le CCN. Dans l’esprit des 2 précédentes éditions, Millésime (du 30/08 au 3/09) reviendra, quant à elle, sur les figures pionnières du hip hop en France.

en quelques chiffres, le CCN c’est aussi :

5 trainings par semaine

11 cours hip hop par semaine

1 Mini camp à chaque vacance scolaire

1 Battle kids à chaque vacance scolaire

1 Contakids par mois

11 Bookings trainings (20h d’accès aux studios par mois par créneau de 2h)

artistes associés : Sofian Jouini, Nosfell, NSDOS

artistes accompagnés : Ndoho Ange, Jennifer Aujame, Guillaume Bariou, Kaê Carvalho & Jerson Diasonama, Aurélien Catin, Bruce Chiefare, Santiago Codon Gras, Marina de Remedios, Garance Dor-Véhicule, Collectif ÈS, Mazel Freten, Cintia Golitin, Collectif Hinterland, Yann Joseph-Auguste, Timothée Lejolivet, Sandrine Lescourant, Massangila Lumengo, Candice Martel, Thierry Micouin, Nicolas Monlouis, Blondy Mota-Kisoka, Mounia Nassangar, Gabin Nuissier,

Filipe Francisco Pereira Silva, Yanis Smaili, Raphaël Stora, Simon Tanguy

Le collectif FAIR-E

Toute l’actualité du Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne :

www.ccnrb.org : @ccnrb.faire : @ccnrb.faire