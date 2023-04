Rennes. Da Silva en concert au Vieux Saint-Étienne

Le musicien Da Silva donnera un concert de sa nouvelle tournée au théâtre du Vieux Saint-Étienne à Rennes le 22 avril 2023. L’occasion de faire entendre des morceaux de son dernier album, Extrait d’une vie imparfaite, mais pas que ! Avec huit albums à son actif et près de 20 ans de carrière solo, le chanteur et instrumentiste souhaite délivrer à chaque concert une représentation unique.

Après Avranches, Nantes, Plabennec et Limoges, le chanteur Da Silva jouera en concert à Rennes, sa ville d’adoption depuis plus de vingt ans. Et dans le bel écrin encore trop rarement investi qu’est le Vieux Saint-Étienne, à proximité du centre-ville. Cette église désacralisée, dans laquelle « On ne fête plus jamais Pâques », pour reprendre un titre du dernier album du chanteur, sera le théâtre idéal pour celui qui chante la vie imparfaite et se méfie du « masque de la vertu ».

En septembre 2022, Da Silva faisait paraître son huitième album, Extrait d’une vie imparfaite, sur le label At(h)ome. L’opus est présenté comme « un cirque métaphysique, dont la musique est faite pour souligner la trivialité sublime de l’existence ». « Un album, on le compose et on l’écrit sur la frustration du précédent, c’est un perpétuel recommencement », commence à expliquer Da Silva. Le précédent album, Au revoir chagrin, était rempli de douceur et bercé de rythmes latins, de bossa nova notamment. « À la fin, j’avais envie de quelque chose de plus âpre, qui racle, qui fasse peur même, où je chanterais moins mais j’incarnerais plus. J’avais envie d’aborder d’autres thèmes, plus immédiats, contemporains », confie le chanteur.

Il a donc pensé sa nouvelle œuvre comme « une réaction au monde tel qu’il est en train de devenir ». « C’est un monde où on ne supporte plus l’imperfection. Les valeurs et qualités qui sont demandées dans notre société sont de l’ordre de l’efficacité, de la propreté, de la transparence, de la performance. J’avais envie de rappeler qu’on fait avec son histoire de vie, avec l’homme ou la femme que l’on est. » Imaginaire, mais en grande partie autobiographique, le protagoniste de ces nouvelles chansons sera un clown coloré mais triste, qu’on retrouve sur la pochette de l’album peinte par Da Silva lui-même.

Et que serait un clown sans son cirque ? Extrait d’une vie imparfaite accompagne ses textes grinçants d’une instrumentation cuivrée, à mi-chemin entre le jazz léger et la musique circassienne. Bercé de punk rock à l’adolescence, passé par la musique industrielle puis électronique avant de se laisser séduire par la simplicité guitare-voix de la chanson, Da Silva aime à explorer différents univers musicaux. Pour l’enregistrement de ce dernier album, il est notamment épaulé de Jérôme Bensoussan, compositeur pour le cinéma, qui amène les parties cuivrées de cet album (clarinette, trompette, buggle, soubassophone, euphonium) et les résonances d’Europe de l’Est aux « harmonies tordues qui vous emmènent immédiatement dans une sorte d’ivresse, avec le sentiment de tanguer en permanence », précise Da Silva. Ajoutez à cela les roulements de caisse claire et les cymbales venues du cirque et chaque chanson devient une saynète donnant de l’humanité une vision à la fois grotesque et mélancolique.

Da Silva entame une nouvelle tournée en avril 2023. Mais le chanteur prévient : « je n’aime pas jouer un album en particulier. J’ai été tellement contraint avec ça, pour mon premier album j’avais fait 180 concerts avec seulement dix chansons. Maintenant j’aime bien piocher dans mes différents albums et créer un concert à part entière ». Il nous en dit tout de même un peu plus sur sa nouvelle tournée : « c’est un seul en scène, avec une partie acoustique à la guitare, une autre à la guitare électrique avec des machines et une partie uniquement avec des machines ». Lui qui a essayé de nombreuses formules sur scène, jusqu’à neuf musiciens, préfère finalement jouer seul. « Même s’il peut y avoir de belles rencontres, jouer avec des musiciens fige les concerts. Le moment où tu es le plus libre, c’est quand tu es seul », affirme Da Silva.

Seul en scène, mais jamais sans public, Da Silva vous convie à son concert au Vieux Saint-Étienne de Rennes le 22 avril.

