Rennes. Loïc Moreau de Cycloïc répare vos vélos à domicile

À Rennes, Loïc Moreau de Cycloïc, réparateur de vélos à domicile, parcourt la capitale bretonne pour réparer les vélos des particuliers.

Cycloïc vous propose, grâce à son atelier mobile à vélo, l’entretien de votre cycle à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

Vous avez un souci avec votre vélo, Cycloïc vous propose de régler le problème à l’endroit qui vous arrange. Vous souhaitez améliorer votre confort ou installer un équipement, Cycloïc vous le propose au meilleur prix et vous l’installe à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Il n’y a pas de frais de déplacement sur Rennes et les tarifs sont ici. Plus besoin d’emmener le vélo jusqu’au prochain atelier, avec Cycloïc, c’est l’atelier qui vient à vous.

Mais ce n’est pas tout. Cycloïc vous propose aussi des vélos d’occasion révisés et garantis 3 mois. Ce sont des vélos de qualité, à prix juste et toujours adaptés à un usage quotidien en ville. Les vélos disponibles sont ici. De nombreux clients ont recours à Cycloïc, découvrez ce qu’ils en pensent ici.

Avant chaque intervention, un diagnostic et un devis gratuits sont établis, sans obligation de travaux. Pour prendre contact avec Cycloïc, remplissez le formulaire de contact ici ou privilegiez un sms au 06 13 58 92 08 avec vos coordonnées et la nature de vos besoins.

