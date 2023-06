Rennes. La Coupe d’Afrique des Nations, un rendez-vous sportif multiculturel

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Rennes revient pour une 4e édition ce samedi 10 juin 2023. Organisée par l’Association Culturelle et Sportive des Footballeurs Camerounais de Rennes (ACSFCR), ce tournoi de football a réuni près de 5 000 spectateurs, 600 participants et 27 équipes lors de l’édition 2022. Pour cette édition 2023, la CAN Féminine et Junior est à l’honneur ! Un moment inoubliable à vivre avec vos proches dans le respect, la fraternité et la cohésion sociale entre les différentes communautés.

Ce samedi 10 juin 2023, la Coupe d’Afrique des Nations de Rennes fait son grand retour au stade Roger Salengro de Rennes. Cet événement multiculturel prône le « vivre ensemble et le partage » entre les communautés. Durant plusieurs weekend, cette compétition sportive est suivie avec beaucoup de passion, de ferveur et d’engouement de la part du public. Élue manifestation sportive de l’année 2022 par la maire de Rennes Nathalie Appéré, cette journée conviviale est à vivre avec votre famille, vos enfants et vos ami(e)s.

© Karim Lazreq

Ce rendez-vous sportif est à l’origine d’une belle initiative : « En été, certains jeunes n’ont pas les moyens de partir en vacances. On voulait créer le tournoi pour les occuper et leur éviter de faire des conneries. Le foot est vecteur de rassemblement. On a commencé par des petits tournois dans la région entre les communautés, initié par Hermann Tchamba. Nous avions l’envie de mûrir, puis l’idée d’une CAN est arrivée », raconte Sosa, coorganisateur, conseiller, communicant et responsable des arbitres. Ce tournoi de football ouvert à tous est vecteur de rassemblement. Pour Sosa, « toutes les couleurs et toutes les origines sont confondues. On souhaite que les gens puissent partager le moment ensemble en bonne harmonie et passer une agréable journée. Il n’y a jamais eu d’incident ». Cette compétition sportive aura lieu du 10 juin au 9 juillet 2023, tous les samedis et dimanche.

Pour cette édition 2023, la CAN Féminine et Junior est à l’honneur ! L’organisation a décidé d’innover et de partager davantage son événement au plus large public. « On voyait qu’il y avait beaucoup de jeunes et de filles intéressés. Le foot féminin commençait à avoir une place dans la région, alors pourquoi pas. On veut intéresser tout le monde. » Sosa le confirme : 24 équipes seniors, 16 équipes juniors et 4 équipes féminines sont inscrites à la CAN de Rennes. Les inscriptions féminines ne sont pas closes. Tout le monde peut participer. « Il n’y a pas de critères de nationalité. C’est vraiment mélangé. Par exemple, l’ossature peut être sénégalaise mais il y a des gens qui peuvent venir d’autres nationalités dans la même équipe. C’est un groupe d’amis qui se retrouve. »

Digne des plus grandes compétitions de football, le CAN de Rennes voit les choses en grands. Outre le tournoi de football, l’organisation promet quelques animations pour rendre la journée davantage conviviale et agréable. « Des artistes locaux viendront à la mi-temps des matchs. On prépare un village pour que les enfants puissent s’amuser avec une initiation au foot », dévoile Sosa. « Ce sera également un endroit pour manger, boire et discuter entre amis. On prévoit une cérémonie d’ouverture. Il y aura d’autres petites innovations. »

Pour les futurs projets, les idées fusent. « On souhaite organiser la finale au Roazhon Park, nous sommes en discussion. Mais avant tout, on veut offrir la possibilité aux jeunes de s’exporter grâce aux recruteurs présents sur place. Notre projet est de réunir et mettre en place. Pourquoi pas exporter le concept dans d’autres villes ou d’autres pays. »

Infos pratiques

Coupe d’Afrique des Nations de Rennes, du 10 juin au 09 juillet 2023 (samedi & dimanche).

Stade Roger Salengro, 8 Bd du Portugal 35200 Rennes

Contact : Facebook – Instagram