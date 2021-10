RENNES. OUVERTURE DES CONSERVATOIRE DU BLOSNE ET DU PONT SUPERIEUR LES 9 ET 10 OCTOBRE

Lors d’un week-end festif et artistique, le Conservatoire de Rennes et Le Pont Supérieur inaugurent leur nouveau site, place Jean Normand dans le quartier du Blosne. Bienvenue dans ce nouvel équipement dédié à la Musique, à la Danse et au Théâtre !

Établissement d’enseignement artistique, le Conservatoire accueille près de 1 800 élèves et intervient chaque semaine auprès de 3 000 enfants dans les écoles rennaises. Implanté sur deux sites (rue Hoche et place Jean Normand) depuis la rentrée 2021, le Conservatoire propose des cursus en Musique, Danse et Théâtre de la formation initiale à l’orientation professionnelle.

www.conservatoire-rennes.fr

Implanté à Rennes et Nantes, le Pont Supérieur est un établissement d’enseignement supérieur spectacle vivant accrédité par le Ministère de la Culture. Grâce à une équipe de plus de 200 intervenantes et intervenants ainsi qu’aux nombreux partenariats professionnels noués sur son territoire interrégional, Le Pont Supérieur forme des artistes-enseignants et des interprètes de haut niveau en musique et en danse.

www.lepontsuperieur.eu

PROGRAMME SAM 9 OCT.

14h > 18h

Cours et répétitions publiques dans les espaces du bâtiment

18h

Scène ouverte – Musiques actuelles amplifiées, Jazz et Musiques traditionnelles

hall

Avec les élèves du Conservatoire, les étudiantes et étudiants du Pont Supérieur et les artistes du Blosne ABD & Strof et Moonlight & Co, en collaboration avec le Block

20h30 > 22h

Musique, Danse et Théâtre

auditorium

Avec les élèves du Conservatoire et les étudiantes et étudiants du Pont Supérieur

DIM 10 OCT.

14h30 / 16h30 / 18h30

Musique

auditorium

Avec les élèves du Conservatoire et les étudiantes et étudiants du Pont Supérieur

14h30 > 18h30

Visites guidées du bâtiment Durée : 30 min

SAM 9 & DIM 10 OCT.

14h > 18h

Découverte du parcours sonore « Les Chants du Blosne »