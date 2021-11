RENNES. VILLEJEAN CÉLÈBRE LA CONSCIENCIA NEGRA

La Consciência Negra donne lieu à un mini festival du 12 au 20 novembre 2021 dans le quartier Villejean à Rennes. Célébration de la résistance des esclaves face à l’oppression, jour férié national au Brésil, la Consciência Negra vous emmène à la découverte de la culture afro-brésilienne à travers une semaine de concerts, d’expositions, de rencontres, de lectures, de films.

Transposée à Rennes par les associations Collectif Brésil et La Pulse, la Consciência Negra propose, à travers des pratiques artistiques et culturelles variées, des temps d’échanges, de réflexions sur le racisme et la place des minorités noires dans la société.

Programmation

VENDREDI 12 NOVEMBRE

19h-21h30 • Vernissage de l’exposition de peinture de l’artiste Monica et de l’exposition de photo de Gilles Bellavoir (exposition accessible pendant la totalité de l’événement)

Démonstration de la danse des Congadas en direct !

Gratuit / Maison de Quartier de Villejean



DIMANCHE 14 NOVEMBRE

11h-12h30 • Atelier de découverte de la danse Congadas

☛ Pôle Associatif de Maurepas

10€ / 5€ Carte Sortir! Résa : https://urlz.fr/gFEG

14h30-17h • Atelier d’initiation à la Capoeira

☛ Pôle Associatif de Maurepas

10€ / 5 € Carte Sortir! Résa : https://urlz.fr/gFEI



MERCREDI 17 NOVEMBRE

12h45-13h45 • Concert des Tambours du Maracatu à Rennes 2

Gratuit / Fac de Rennes 2 (Villejean)

14h-15h30 • Atelier pour les enfants

Fabrication de poupées noires

Gratuit / Inscription à l’accueil de la Maison de Quartier de Villejean ou par téléphone 02 99 59 04 02

16h-17h • Atelier pour les enfants

Découvertes de contes brésiliens et des instruments de musiques brésiliennes

Gratuit, entrée libre / Bibliothèque de Villejean



JEUDI 18 NOVEMBRE

20h-22h • Soirée Ciné/Débat

Diffusion de 2 courts métrages sur le candomblé (religion afro-brésilienne) permettant d’initier un débat autour des pratiques issues de l’esclavage et des discriminations au Brésil. En présence de la réalisation Leila Xavier.

Gratuit, entrée libre / Maison de Quartier de Villejean



VENDREDI 19 NOVEMBRE

18h30-22h30 • Soirée débat, repas & fête à destination des habitants de Villejean / Organisée par le Collectif Kune

Débats autour des ressentis sur le racisme, l’intégration et les discriminations.

Repas sur place, puis les djembés du groupe Badenya vous feront danser !

Gratuit / Maison de Quartier de Villejean



SAMEDI 20 NOVEMBRE

15h30-17h30 • Atelier d’Initiation à la Batucada

☛ Bibliothèque de Villejean

Gratuit (places limitées !) Résa auprès de la Bibliothèque de Villejean : 02 23 62 26 32 ou bibliothèque.villejean@ville-rennes.fr

Restitution publique à 17h30 sur la Dalle Kennedy

19h-23h30 • Soirée de concerts / Musiques brésiliennes Capoeira CBC

Oxalá (Samba)

Tambours du Maracatu Maison de Quartier de Villejean

5€ / 2€ Carte Sortir! Réservez votre place : https://urlz.fr/gF61