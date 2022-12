Rennes. La Conciergerie d’art expose dans un esprit boutique

La Conciergerie d’art termine l’année 2022 avec l’exposition Esprit boutique. Du 7 au 18 décembre 2022, les photographies de Jacques Détriché, les céramiques de Sophie Latron, les chapeaux de Caroline Delavaud et les peintures de Camille Outin enchanteront les lieux, 28 rue Saint-Louis. Et si, cette année, vous mettiez de l’art sous le sapin ? Le vernissage est prévu vendredi 9 décembre 2022, de 18h à 20h30.

Il est de ces endroits à Rennes qu’il est agréable de visiter régulièrement, pour admirer le lieu en lui-même, mais également pour les propositions à découvrir. La Conciergerie d’art est de ceux-là, cocon chaleureux qui accueille les jeunes pousses qui ne demandent qu’à éclore dans le monde de l’art. L’exposition Esprit Boutique s’est ouverte mercredi 7 décembre 2022 et s’inscrit dans les fêtes de fin d’année. La coprésidente des lieux Sylvie Aveillan clôture 2022 en invitant quatre artistes déjà connus des murs de la galerie. Dans la continuité des précédentes propositions, l’exposition s’est construite autour de l’émotion, la beauté et la découverte artistique. Le public est invité à pousser la porte de la charmante galerie pour un noël sous le signe de l’art.

Quatre artistes se réunissent dans cette nouvelle exposition collective. Après le succès de l’exposition Parle-moi, s’il te plaît, dans le cadre d’une opération solidaire au profit de l’association Utopia 56, la plasticienne rennaise Camille Outin s’installe un peu plus durablement à la Conciergerie d’art dans un univers tout autre, mais dont le style résonne avec les œuvres précédemment exposées. La finesse du trait, l’onirisme de la touche et la poétique des ruines, son sujet de prédilection, s’étalent sur les murs et se déclinent en plusieurs médiums et supports. Du dessin à la peinture, de la feuille à la toile, son univers se fait plus stellaire, tantôt abstrait tantôt figuratif, mais avec une poésie constante qui émane de chaque composition.

La poésie se poursuit avec les photographies de Jacques Détriché, photographe-jardinier issu d’une famille de jardinier-pépiniériste depuis 1764. Ses clichés ont déjà eu leur heure de gloire avec l’exposition C’est le Bouquet et le « Week-end Pivoine », mais reviennent pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature. Ses photographies macro sont de véritables portraits intimistes des belles du jardin du photographe et donnent à voir la poésie naturelle qui se cache derrière chaque fleur. Avec son fidèle ami le Canon EOS7, sans faire d’infidélité aux truelles, râteaux et pioches qui l’accompagnent depuis tant d’années, il cristallise la beauté d’une nature éphémère, qui se renouvelle perpétuellement, comme la rosée du matin.

Si vous êtes un habitué de la galerie, vous aurez certainement remarqué ces céramiques colorées qui vous saluent de la vitrine et vous incitent à entrer. L’artiste Sophie Latron, également art-thérapeute depuis près de 10 ans, accompagne la Conciergerie d’art depuis le début, avec une exposition permanente de ces céramiques. Inspirée par l’art japonais, par les œuvres de Claude Monet, la puissance des toiles de William Turner ou encore celles de Zao Wou KI, elle cherche à mettre du beau de notre quotidien et utilise l’art pour ce faire. Vases, tasses ou plateaux, son travail sensible et poétique illumine la pièce, ou vos tables, de ces couleurs vitaminées, mais apaisantes.

Quant à la Rennaise Caroline, passionnée de tissus et de couture depuis toujours, elle a créé la marque ChapeauxKRo il y a un peu plus de 10 ans. Chaque chapeau est imaginé et confectionné à la main, en pièces uniques ou en petites séries de manière artisanale, dans son atelier à Rennes, selon ses envies.

Avec tant de propositions différentes, pour tous les portefeuilles, on ne doute pas que le public trouvera son bonheur ou fera celui d’un autre en invitant l’art dans la hotte du père Noël. Parallèlement aux œuvres exposées, retrouvez le recueil de poésies Parle-moi s’il te plaît de Jean-Louis Coatrieux, illustré par Camille Outin, toujours disponible à la Conciergerie d’art. Tous les fonds récoltés grâce à l’achat du livre seront reversés à l’association Utopia 56. Comptez 25 € pour les exemplaires non-numérotés édités à 200 exemplaires. Et, pour tout don de 100 € à l’association, un exemplaire numéroté (tiré à seulement 100 exemplaires) et une reproduction vous seront offerts.

Esprit Boutique est à découvrir à la conciergerie d’art, 28 rue Saint-Louis, du 7 au 18 décembre 2022.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 14 h à 19 h

