RENNES. LE DÉMON DES CONCERTS DE MIDI

Quoi de plus agréable que de meubler intelligemment la coupure du déjeuner par un bon restaurant ? Mais quid d’un bon concert de midi en place de nourritures terrestres trop chargées. C’est ce que proposent les Concerts de Midi avec leurs concerts méridiens qui enchantent l’auditorium de la Maison internationale de Rennes (Mir). Ce lieu discret offre un cadre privilégié à des concerts qui réservent de petits bijoux.

Depuis un quart de siècle à Rennes, les adorateurs de la musique peuvent s’adonner à leur démon à midi. Les Concerts de Midi sont une initiative conçue et développée par des musiciens de l’OSB de concert avec d’autres instances sous la houlette d’Anita Toussaint et Olivier Légeret.

Au début, il y a le flûtiste belge Denis-Pierre Gustin. Les rendez-vous musicaux à l’heure du déjeuner à Bruxelles lui manquent. Alors il lance le principe à Rennes dans l’auditorium de l’Institut Franco-Américain. L’excellente acoustique de la salle contribue au bonheur des mélomanes qui apprécient d’abord la qualité de la programmation et la proximité avec les musiciens, mais aussi communier avec des nourritures terrestres.

Au départ de Denis-Pierre vers d’autres cieux, Anita Toussaint prend la relève, bientôt rejointe par Olivier Légeret. Les deux violonistes disposent d’un réseau important dans les milieux musicaux ce qui leur permet de mélanger des pointures internationales avec des personnalités bretonnes. Mais leur intention n’est pas de « présenter des musiciens à la mode » ; ils sont plus attachés « au contenu et à la convivialité ». Marie-Thérèse Misset prend la présidence de l’association en 2018 et poursuit la même ligne.

Les bénévoles de l’association autour de Marie-Thérèse Misset

Le concept : à chaque concert, un service est offert. Le samedi, un apéritif est servi après le concert ; il permet au public de rencontrer et d’échanger avec les artistes. Le dimanche petit déjeuner à 10h. Les lundi et mardi un sandwich et une bouteille d’eau sont compris dans le prix du billet afin que tous ceux qui auront choisi cette pause musicale à midi puissent reprendre leurs activités restaurés.

Si la programmation privilégie les grands compositeurs classiques des XIX et XXe siècles, elle prend parfois la tangente vers d’autres formes et d’autres horizons.

Alors, entre deux rendez-vous, entre shopping et jogging, vous prendrez bien un peu de musique ? Le dress code est libre, mais rien n’empêche de se mettre sur son 31 !

Ils ont joué aux Concerts de Midi :

Frédéric Alcaraz

Sylvie Althaparo

Eléna Andreyev

L’Assemblée Des Honnestes Curieux

Raphaël Aubry

Le Banquet Céleste

Anne Sophie Basset

Claire Berlioz

Isabelle Besançon

Éric Bescond

David Bismuth

Nadine Bodiguel

Fabien Boudot

Noémie Boutin

Alain Brunier

Rémy Cardinal

Juliette Ciesla

Dana Ciocarlie

Mélanie Clapiès

Pascal Cocheril

Jean Léon Cohen

Le Concert Impromptu

Le Concert Improvisé

Virginie Constant

Martha Cook

Emmanuelle Cordoliani

Tristan Cornut

Julien Dieudegard

Laurent Dhoosche

François Dumont

Corine Durous.

Duo Fromentin / Plancade

Duo Benzakoun

Duo Xamp

Freddy Eichelberger

Ensemble Atalante

Ensemble Cantiga

Ensemble Chrysalide

Ensemble Correspondances

Ensemble Ébruitez Vous

Ensemble Il Nuovo Concerto

Ensemble Phileas

Ensemble Polygones

Ensemble Stradivaria

Ensemble Vocal Résonance

Ensemble Rosasolis

Ensemble Zerlina

Olivier Fiard

Aurélie Foré

Carole Foucher

Naoko Fujiwara

Stéphane Genay

Pierre Génisson

François Girard

Rachel Givelet

Jean Philippe Guillo

Damien Guillon

Daniel Haefliger

Thomas Hobbs

Julie Huguet

Sarah Iancu

Catherine Jacquet

Charlotte Juillard

Coralie Karpus

Helen Kearns

Thomas Lachaize

Olivier Lacour

Renaud Largillier

Jae-Won Lee

So Myoung Lee

Laurent Le Flecher

Alexandre Léger

Olivier Légeret

Marion Lenart

Bernard Lerouge

Maxime Leschiera

Yan Levionnois

Frédérique Lory

Xenia Maliarevitch

Claire Martin-Cocher

Bruno Maurice

Maitrise De Bretagne

Claire Merlet

Amélie Michel

Jean Paul Minali Bella

Jean Charles Monciero

Florent Monfort

Gwenola Morin

Mieko Miyazaki

Frank Nataf

Solenn Païdassi

Romano Pallotini

Jean Marc Phillips-Varjabedian

Mélanie Panel

François Pinel

Jean-Luc Portelli

Agnès Postec

Frédéric Potet

Gaëtane Prouvost

Quatuor Bela

Quatuor Capriccio

Quatuor Debussy

Quatuor Élysée

Quatuor Johannes

Quatuor Liger

Quatuor Ludwig

Quatuor Varese

Quatuor Voce

Quatuor Wassily

Quintette Fidelio

Emmanuel Raynaud

Sébastien Risler

Cyrille Robert

Marine Rodallec

Axel Salmona

François Salque

Gionata Sgambaro

Guillaume Sigier

Manuel Solans

Mathilde Sternat

Charlotte Testu

Anita Toussaint

Trio à cordes de Paris

Trio Buenos Aires

Trio Céres

Trio Élégiaque

Trio Kang

Trio Miyazaki

Trio Saxiana

Pascal Tufféry

Sophia Vaillant

Julien Van Houtte

Frédéric Vaysse-Knitter

Fanny Vicens

Jonas Vitaud

Laurent Wagschal