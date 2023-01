Rennes. La concertation publique sur l’avenir du centre ancien ouvre samedi 21 janvier

Habitants, locataires, propriétaires bailleurs ou occupants, copropriétaires, syndics, commerçants du centre ancien de Rennes sont invités à échanger au cours d’un forum dédié, le samedi 21 janvier 2023 au Jeu de Paume de 9h à 13h.

Le forum est l’un des temps forts de la concertation publique consacrée à l’avenir du centre ancien de Rennes. Elle fait suite au vote par le conseil municipal, le 5 décembre 2022, du plan Centre Ancien III, qui pose de nouvelles ambitions pour rénover les immeubles de ce quartier pour la période 2023-2030. Les objectifs de sauvegarde du patrimoine, de mise en sécurité des immeubles, de lutte contre l’insalubrité et le logement indigne seront poursuivis et les actions en faveur de l’amélioration énergétique et environnemental du bâti seront renforcées.

Un forum et des visites d’immeubles

Le forum, à destination des habitants, propriétaires bailleurs ou occupants, copropriétaires, syndics, commerçants du centre-ancien, aura lieu le samedi 21 janvier 2023 au Jeu de Paume de Rennes (12 rue Saint-Louis).

Le forum permettra d’aborder toute question afférente au projet : la réhabilitation durable du bâti, la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre l’habitat indigne et l’insalubrité, les aides disponibles et les subventions mobilisables, la préservation du patrimoine, l’amélioration énergétique des bâtiments anciens et l’offre commerciale.

Les acteurs et partenaires de l’opération Rennes Centre Ancien III se tiendront à la disposition des visiteurs pour expliquer leur action et les objectifs qu’ils se fixent autour de panneaux explicatifs. Aux côtés de la Ville, ses élus et ses services plus particulièrement concernés, il s’agit de Territoires Publics, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 35) et l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine.

Didier Le Bougeant, adjoint délégué aux commerces et à l’artisanat, délégué au quartier centre, Marc Hervé, adjoint délégué à l’urbanisme, Cyrille Morel, adjoint délégué à la sécurité civile, à la prévention des risques, à la vie nocturne et à la propreté, Honoré Puil, conseiller municipal et vice-président logement, habitat et gens du voyage de Rennes Métropole seront présents, plus particulièrement pour répondre aux visiteurs au cours d’un temps d’échanges prévu vers 11 heures.

Des visites d’immeubles seront proposées par Territoires Publics le samedi 21 janvier 2023 à partir de de 14h30 et le mercredi 8 février 2023 à partir de 16h. Elles permettront de découvrir des copropriétés avant et après des travaux. L’inscription est obligatoire via le formulaire en ligne.

Les autres étapes et modalités de la concertation

La concertation se déploiera jusqu’au mois d’avril 2023 sous différentes formes :

– Le site internet de la Fabrique citoyenne met à disposition toutes les ressources utiles et un espace d’expression pour les habitants par thématique.

– une adresse e-mail dédiée peut également réceptionner les observations, remarques, questionnements et propositions : centre.ancien@ville-rennes.fr

– Fin février, une exposition sera présentée place Saint-Germain et place Hoche.

A l’issue de la concertation, son bilan et le projet finalisé seront soumis à l’approbation des élus municipaux, probablement au printemps 2023.

Les objectifs de l’opération Rennes Centre Ancien III

Avec Rennes Centre Ancien III, la Ville fixe l’objectif quantitatif de réhabiliter une centaine d’immeubles, soit environ 600 logements sur la période 2023-2030.

Si les lignes directrices définies dès 2011 restent globalement inchangées, un effort particulier sera mené pour optimiser la performance énergétique du bâti. La lutte contre le réchauffement climatique dans laquelle la Ville est engagée, le volet « logement » de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui durcit les exigences liées à la performance énergétique des logements loués, et le contexte de forte inflation des prix de l’énergie en font une priorité.

Rennes Centre Ancien III vise à :

Réhabiliter les immeubles dégradés et préserver leur valeur patrimoniale ;

Lutter contre l’habitat indigne, veiller à la sécurité des personnes et des biens, en particulier face aux risques structurels et incendie ;

Créer les conditions d’une diversification de l’offre de logements en accompagnement les propriétaires occupants et en développant un parc locatif abordable financièrement ;

Améliorer la fonction résidentielle des immeubles en restaurant le fonctionnement pérenne des copropriétés en termes de règles (mise en place de syndic, mise à jour des documents) et d’usages (mutualisation de locaux communs, cohabitation logements/commerces) et en engageant les copropriétés dans une gestion préventive de leurs biens ;

Conforter l’attractivité du centre ancien en maintenant et en diversifiant l’offre commerciale.

Le périmètre de l’opération concerne le quartier du centre ancien et ses 65 hectares. Il est augmenté par rapport aux opérations précédentes d’un ilot, entre la rue d’Antrain et la rue de Robien, circonscrit au sud par la rue de la Motte-Fablet et au nord par la place Saint-Jean de Eudes. En effet, cet ilot rencontre des problématiques similaires : état de dégradation des immeubles, bâti ancien, désordres structurels, problématiques incendie, d’habitat indigne…