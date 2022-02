RENNES. UN COMPTOIR DES DOCS AU FÉMININ DU 6 AU 13 MARS

Docs au Féminin revient à Rennes du 6 au 13 mars 2022 avec des rencontres entre le public et les cinéastes après deux ans de projections en ligne. Hélas, la joie de Comptoir du doc n’est pas complète : “nous souhaiterions une culture ouverte à toutes et à tous, sans les exclusions provoquées par la crise sanitaire. Partager ces films qui prônent l’égalité, est notre façon de résister pour une ville et une société plus justes.“ Entrée gratuite.

Les films documentaires sont des objets surprenants : bien qu’ils montrent des réalités parfois lointaines, ils nous rapprochent de la dimension universelle des histoires d’autrui. Pour cette 19e édition, Comptoir du doc met en lumière une multiplicité d’identités et de féminités.

Une sélection de 9 films internationaux primés

Bien qu’ils montrent des réalités parfois lointaines, les documentaires nous rapprochent de la dimension universelle des histoires d’autrui. Pour cette 19e édition du festival, les films sélectionnés mettent en lumière une multiplicité d’identités et de féminités. Dida, son handicap, son autonomie et son fils. Marish, l’esclavage, la méfiance et l’espoir. Zoé, la fragilité de la vie, la résilience et la quête du bonheur. Miguel, la guerre, le traumatisme et l’affirmation de son identité… Ensemble, nous allons découvrir des films (primés en France et à l’étranger) où les vies des protagonistes deviennent parfois des luttes intimes pour la dignité, et pour le bonheur.

Cette année, Docs au Féminin se passera aux Champs Libres, mais aussi au Frac, au Tambour et à La Part des Anges

En plus des Champs Libres avec qui nous organisons un week- end de projections et de rencontres avec des cinéastes, de nombreuses structures nous ont rejoint cette année.

Avec le Frac Bretagne, nous projetons Sois belle et tais toi ! de Delphine Seyrig, dans le cadre d’une carte blanche donnée aux artistes Latifa Laâbissi et Manon De Boer. La Mission Égalité de l’Université Rennes 2 et HF Bretagne s’associent également à Comptoir du Doc pour une soirée au Tambour, avec le film Nuances du Gris de Maëlie Guillerm et une dédicace de l’autrice Reine Prat. Enfin, avec La Cinémathèque de Bretagne et La Part des Anges, nous proposons de découvrir deux films militants bretons réalisés dans l’Atelier de Création Audio-Visuelle (ACAV).

Un nouveau nom pour les 20 ans du festival

L’an prochain, Docs au Féminin changera de nom ! Les films sélectionnés pour l’événement sont réalisés par des femmes et des hommes, et ils traitent aussi bien de luttes pour les droits des femmes, que d’identité de genre ou de sexualité. Avec ce nouveau nom, Comptoir du doc souhaite mieux représenter cette diversité des points de vue et des thématiques. Vous pouvez envoyer vos suggestions à docs.au.feminin@comptoirdudoc.org

Le Frac Bretagne

19 Av. André Mussat, Rennes Bus 14, C4 arrêt Cucillé-Frac

Le Tambour

Université Rennes 2, Recteur Henri le Moal, Rennes

Métro et Bus 14, 76, C4… arrêt Villejean Université

Les Champs Libres

10 Cr. des Alliés, Rennes Bus 11, C1, C2, arrêt Champs Libres

La Part des Anges

2 Rue Saint-Melaine, Rennes. Métro arrêt Ste Anne