Rennes adopte un plan d’action Commerce du centre-ville 2023-2026

Plan d’action “Commerce du centre-ville” 2023-2026. Une nouvelle feuille de route commune pour le commerce du centre-ville de Rennes

Lundi 23 janvier 2023, le Conseil municipal a approuvé le deuxième acte du Plan d’action “Commerce du centre-ville de Rennes” pour la période 2023-2026. Initié en 2016, le premier acte du Plan d’action Commerce a permis d’ancrer une habitude de co-construction et de co-mise en œuvre entre les acteurs du commerce pour accompagner et conforter la dynamique commerçante du centre-ville rennais.

Élaborée dans un contexte de mutations majeures, cette nouvelle feuille de route a été co-construite par la Ville de Rennes et ses partenaires associés : la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, la Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine, le Carré Rennais, l’Union du commerce du Pays de Rennes, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine, le Syndicat des marchés d’Ille-et-Vilaine, Destination Rennes et Rennes Métropole.

Bilan du premier Plan d’action Commerce (PAC I)

Combiné à la mise en œuvre d’un projet urbain favorable à la fonction commerciale, le Plan d’action Commerce I (2016-2020) a contribué à :

faire changer d’échelle le centre-ville de Rennes avec un déploiement du commerce au-delà du centre historique, notamment sur les quatre points cardinaux, en s’appuyant sur la mutation de sites emblématiques (Hôtel-Dieu) le développement de quartiers d’habitat et le positionnement d’attracteurs (LGV, EuroRennes, Centre des Congrès) ;

rendre lisible et agréable le centre-ville marchand (espaces publics et places emblématiques réhabilités comme Sainte-Anne, « cœur shopping » intense avec une forte densité de commerce, des secteurs identifiés autour de la restauration et de l’alimentation) ;

déployer une offre commerciale étoffée et diversifiée avec toutefois quelques manques encore identifiés sur quelques secteurs tels que les loisirs, le bricolage, le sport ;

révéler l’identité du centre-ville grâce à des évènements renouvelés autour des temps forts de la ville (Cet hiver à Rennes, Rues vivantes, etc.).

Le Plan d’action Commerce, un « pacte » pour le centre-ville

Initialement prévue en 2020, la préparation du PAC II a été reportée en raison de la crise sanitaire. Un temps mobilisés sur le dispositif d’urgence et de relance à destination des commerçants et artisans de la Métropole et du centre-ville de Rennes, la Ville et ses partenaires ont finalement pu amorcer un travail commun de refonte du Plan d’action Commerce début 2022.

Une démarche partenariale

L’élaboration de ce plan d’action a rassemblé tous ceux qui contribuent à développer, à faire vivre, à animer le centre-ville, tous les ambassadeurs et les artisans de ce premier pôle commercial de Bretagne : chambres consulaires, associations de commerçants et usagers (habitants, actifs, étudiants, etc.).

Une démarche de concertation des usagers

Engagé à travers la Fabrique Citoyenne, ce processus de concertation citoyenne et de co-construction témoigne de la nouvelle façon de concevoir la ville et les politiques publiques.

Plus d’une centaine de participants (commerçants, actifs, habitants, étudiants, usagers, etc.) ont participé à cinq ateliers organisés en mai 2022 pour faire part de leurs pratiques, visions et attentes du centre-ville.

Cette démarche est conçue comme une feuille de route opérationnelle qui s’inscrit dans la continuité du PAC I tout en portant des enjeux renouvelés. La ville poursuit ainsi sa transformation grâce à une mobilité renforcée (ouverture de la ligne b en septembre 2022, refonte du réseau de bus en octobre 2022) et à un apaisement des espaces sur le centre historique notamment par le déploiement d’une zone à trafic limité (février 2023).

Face à ces évolutions et à un contexte économique contraint (nouveaux modes de consommation, défis des transitions écologiques et sociétales), le Plan d’action Commerce II a pour ambition d’accompagner ces mutations et de renforcer la résilience du centre-ville face à ces enjeux multiples.

Plan d’action Commerce II : 4 axes d’intervention stratégiques, 12 engagements et 61 actions

Le plan d’action se décline autour de 12 engagements reposant sur 4 axes stratégiques. La signature du Plan d’action Commerce II est prévue le vendredi 3 février.

Axe 1 – Renforcer l’accessibilité, le confort et l’accueil de tous les usagers dans un centre-ville commerçant apaisé.

Engagement 1 : permettre à tous les usagers d’accéder et de réaliser l’ensemble de leurs achats en centre-ville avec le plus de fluidité possible.

Engagement 2 : accompagner les commerçants et leurs prestataires dans l’appropriation des évolutions d’un centre-ville apaisé.

Engagement 3 : renforcer la pratique positive du centre-ville grâce aux espaces public apaisés, renouvelés, inclusifs, propres et tranquilles.

Axe 2 – Renforcer la résilience du centre-ville en relevant les défis des transitions écologique énergétique, sociale et numérique.

Engagement 4 : favoriser l’émergence d’une offre commerciale plus durable et sobre pour répondre aux nouvelles attentes des usagers.

Engagement 5 : encourager les commerçants dans le développement d’un commerce résilient et durable en proposant un parcours d’accompagnement aux transitions écologique, énergétique, sociale et numérique.

Engagement 6 : faire du centre-ville de Rennes un modèle de transition écologique.

Axe 3 – Conforter et déployer un parcours marchand agréable, constitué d’une offre commerciale complète, reconnue et porteuse de l’identité Rennaise.

Engagement 7 : favoriser le déploiement et le maintien d’une offre de commerces et de services à la fois complète et identifiable pour l’usager.

Engagement 8 : accompagner dès leur arrivée et au quotidien, les commerçants qui sont les premiers acteurs de la destination commerçante du centre-ville de Rennes.

Engagement 9 : proposer une expérience ludique et divertissante contribuant au cadre d’achat, en intégrant tous les publics à l’échelle du centre-ville « élargi ».

Axe 4 – Renouveler et nourrir l’engagement d’une communauté d’acteurs autour du centre-ville.

Engagement 10 : partager avec les usagers toutes les actualités commerçantes du centre-ville.

Engagement 11 : faciliter le partage d’information pour suivre et renforcer la dynamique commerçante.

Engagement 12 : croiser les réflexions des acteurs publics, des acteurs du commerce et du secteur de la recherche.

Pratique

Quelques chiffres clés issus de l’Observatoire du commerce centre-ville de Rennes (Audiar) :

32 000 habitants ;

23 000 actifs (salariés privés) ;

2 100 commerces actifs (le centre-ville de Rennes est la première polarité commerciale de Bretagne destinée à répondre aux besoins des habitants du quartier mais aussi aux besoins d’une clientèle d’actifs et de visiteurs) ;

45 % de commerces d’équipement de la personne et de cafés, hôtels et restaurants ;

6,5 % de vacance commerciale ;

63 % de commerces indépendants (37 % d’enseignes nationales) ;

8 marchés non sédentaires de plein air.

Quelques actualités sur le centre-ville (commerces et établissements qui prennent position) :

des enseignes : Nous anti-gaspi, Cora, le Coq Sportif, Cabaïa, Starbucks, etc.

des concepts indépendants : Ty Moutic, Nilme, Librairie Alienor, La Nouvelle Lune (péniche), Étiennette et Joséphine, HDV, etc. ;

des concepts de seconde main : Villa Bout’chou, studio seconde ;

de nouveaux établissements de restauration et des cafés : Petit Louis, Satio Aperitivo, Gang, la Crique, Estime, Klak, etc.

de nouveaux projets structurants : l’ouverture en mars 2023 de l’hôtel Mama Shelter sur le quartier des Lices ;

De nouveaux appels à projet sont prévus sur le centre ancien : après l’ouverture de 28lunes rue Saint-Georges, 2 nouveaux appels à projet seront lancés en 2023 (rue de Penhoët et rue Pont aux Foulons).