Rennes. Come au concert dimanche 2 octobre

Kfuel et Des Pies Chicaillent, en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, présentent Come (Etats-Unis). En concert le dimanche 2 octobre au Jardin Moderne.

Au début des années 90, Thalia Zedek, icône no wave au sein de Live Skull, et Chris Brokaw, qui vient juste de quitter Codeine (une formation préfigurant l’avenir du post rock), décident de se faire plaisir en renouant avec leurs influences adolescentes et leur passion pour le Gun Club et Television. En quatre albums indispensables sortis sur le label Matador, ils ont fait dialoguer leurs guitares sur des mélodies accrocheuses et déchirantes, annonçant le renouveau swamp rock porté plus tard par les Drones et Bambara. À l’occasion de la réédition de leurs albums respectifs, ils décident de redonner des concerts. C’est donc avec un plaisir immense que Kfuel et Des Pies Chicaillent ont uni leurs forces pour vous proposer ce moment hors du temps. Seule date dans l’Ouest pour cette formation mythique et totalement culte. La première partie sera assurée par Février, trio rennais aux mélodies écorchées et entêtantes.

Billetterie en ligne

Dimanche 02 Octobre 2022

18:00 > 20:30

Le Jardin Moderne, 11 Rue du Manoir de Servigné, Rennes

10€ Tarif plein, 8€ Tarif adhérents Des Pies Chicaillent

Tout public

