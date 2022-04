RENNES. TEXTURE FÊTE SES HUIT ANS DE MUSIQUES ÉLECTRONIQUES À L’UBU

L’Organisme Texture vous invite à l’Ubu le 30 avril 2022 pour souffler sa huitième bougie. Le collectif de musique électronique rennais y convie, comme à son habitude, une sélection d’artistes pointus aux côtés de ses résidents. Pour l’occasion, c’est un groove des plus techno qui fera résonner les murs de la mythique salle.

Nuit Texture à l’Ubu, 27 novembre 2021 © Enigma Studio

Il y a tout juste huit ans, le 26 avril 2014, l’Organisme Texture naissait officiellement avec un premier événement dans le parking de l’Espace des 2 rives, non loin du centre-ville de Rennes. De la musique (électronique) avant toute chose, mais aussi des expositions et des performances, un mélange que n’aurait pas renié Paul Verlaine. Le mot d’ordre de Texture est alors, non seulement de mêler les pratiques artistiques dans le giron de la fête, mais aussi d’investir des lieux atypiques, comme dans une volonté de renouer avec les origines clandestines de la rave party.

Depuis, pas un trimestre ou presque sans son lot d’événements Texture : de jour comme de nuit, dans des lieux de moins en moins confidentiels, dans des bars et clubs de Rennes ou de Nantes. Le collectif s’inscrit alors dans le paysage culturel local, s’associant régulièrement avec d’autres structures. On pense par exemple au Jardin Électronique en collaboration avec Kepler et Frangines & Co, un événement gratuit au parc des Gayeulles dans le cadre de l’édition 2016 du Made festival, qui avait réuni entre 3000 et 4000 personnes.

Avec les années, le collectif n’a eu de cesse de se professionnaliser, proposant à l’été 2017 une première soirée de grande ampleur au parc de la Prévalaye à Rennes, rendez-vous annuel devenu depuis un véritable festival sur plusieurs jours. Gardant un attrait tout particulier pour les open air dans des lieux “à part”, Texture a continué d’essaimer ses événements en Ille-et-Vilaine et à Nantes principalement. Et ses fondateurs et premiers artistes résidents, H.Mess, Cleft, Yann Polewka et Evenn ont écumé le grand Ouest en tant que DJ et même commencé à s’exporter en tant que producteurs.

Si en huit ans, le collectif rennais a fait le tour ou presque des salles de sa ville, Liberté compris, ce ne sera que la seconde fois qu’il investit le fameux Ubu, pour sa soirée anniversaire le 30 avril 2022. La première avait eu lieu en novembre 2021, transformant la salle en décor industriel, comme un rappel aux formidables machines qui s’actionnaient en 2019 sur la scène techno du festival Texture à la Prévalaye. La scénographie de cette prochaine soirée devrait à son tour réserver quelques surprises au public.

Nuit Texture à l’Ubu, 27 novembre 2021 © Enigma Studio

Nuit Texture à l’Ubu, 27 novembre 2021 © Enigma Studio

Nuit Texture à l’Ubu, 27 novembre 2021 © Enigma Studio

Texture festival, juillet 2019. © FTNE

Côté musique, le ton sera à la techno ! Texture invite le DJ et producteur Blue Hour, originaire de Bristol et résidant à Berlin, des villes sacrées pour les adeptes de musique électronique et qui ont façonné sa culture musicale et son goût pour une techno atmosphérique, plutôt lente, deep et minimale dans ses premières productions en 2013, élevant peu à peu le BPM avec les années en même temps qu’il explore du côté de la techno plus rave ou plus break, tendant vers l’electro dans son duo Tracing Xircles. Luke Standing, de son vrai nom, est aussi un sélecteur aguerri puisqu’il dirige depuis 2013 son propre label Blue Hour Music, ainsi que le sous-label Positive Source, lancé avec la Berlinoise Philippa Pacho en 2021.

C’est une autre berlinoise qui sera invitée le même soir, Lea Occhi. Originaire de Paris, DJ depuis 2015, elle cofondait en 2017 le collectif LGBTQI+ Spectrum, connu pour ses soirées à Station — gare des mines. Elle a depuis fait son chemin sur la scène internationale et se produit régulièrement dans des clubs de Berlin et d’Europe, remarquée pour ses performances techno mêlant habilement les styles dans un groove continu.

Le plateau du soir sera ouvert par Element Process, composé des résidents de Texture H.Mess et Cleft. Duo de DJs habitués à jouer ensemble depuis des années, c’est désormais aussi un duo de producteurs amateur d’une techno sombre et mentale. Pas de doute que les deux complices seront prêts à fêter dignement l’anniversaire de ce projet collectif qui les a menés si loin dans la musique et qu’ils feront commencer la soirée sous les meilleurs auspices. Alors, rendez-vous à l’Ubu samedi 30 avril !

