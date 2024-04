Le Rennais Numa Lokeni sort le clip « Sunshine » ce dimanche 21 avril 2024. Première réalisation du talentueux Chico Electrik sur les sonorités colorées et planantes du Rennais, ce bel objet, réconfortant à regarder, accompagnera à merveille les rayons d’un soleil printanier.

Numa Lokeni est le projet solo (Violoncelle/loopstation/chant) initié en 2017 par Manu Konlein, avec déjà 2 albums parus à ce jour : Many Ways (2018) et Pieces for Rising (2021). Le violoncelliste breton crée un univers original où se mélangent rock, musique ethnique, boucles électro ou encore trip-hop… alternant phases énergiques et dansantes, parfois chamaniques et moments plus oniriques.

Pour sa part, après de nombreuses années à sillonner le Grand-Ouest avec le projet musical électro rock Chico Electrik, Samuel Chico, arrêté net par le covid, prend la décision de réaliser un nouveau rêve de gosse, celui de devenir dessinateur. Avec le métier de motion designer, il découvre une nouvelle corde à ajouter à sa créativité. Il suit une formation et se fait accompagner par un mentor expérimenté en motion design, Kévin Bourdeau, qui lui transmet les ficelles du métier.

Il repart de zéro au dessin, affine son coup de crayon, dessine des personnages, apprend la colorisation, le digital painting, l’animation avec images-clés ainsi que l’image par image. Il n’a qu’une idée en tête : réaliser un premier clip en animation 2d afin de mettre en pratique toutes les nouvelles connaissances acquise.

C’est alors qu’il collabore avec l’artiste Numa Lokeni, violoncelliste aguerri aux sonorités colorées, positives et planantes. C’était le projet parfait pour une première réalisation.

Le morceau « Sunshine » est un morceau doux, solaire, relaxant. Il évoque la nature lorsque le soleil brille et nous invite à se relaxer en projetant le futur de manière positive et pleins d’espoirs. Il est important pour un artiste, eu égard au contexte actuel, de savoir proposer un regard optimiste et bienveillant au monde, en rappelant que la pensée est créatrice !

Le clip retraduit ces émotions et procure un sentiment relaxant. C’est une invitation au voyage, au bien être, et incite à la réalisation de nos rêves même quand ils semblent impossibles, tout comme Jules Verne rêvait d’aller sur la lune.