Rennes. Claude Reboul expose ses paysages rêvés à l’Orangerie du Thabor

L’exposition Paysages Rêvés de Claude Reboul se déroule à l’Orangerie du Thabor de Rennes du 7 au 13 août 2023. Oniriques et fictifs, les paysages peints de Claude Reboul sont autant de lieux que l’artiste imagine et retranscrit sur sa toile dans une atmosphère mémorielle.

Le bleu et le jaune de l’affiche de l’exposition attirent le regard. Les couleurs et les lignes dessinent un paysage : on y voit des arbres, des vallées, au loin des montagnes et, plus haut, le ciel. C’est Évaporation, la vitrine du travail de Claude Reboul et l’un de ses tableaux préférés, et pour cause : c’est le premier qu’il a vendu. Après être passé à l’atelier de Mim en 2021, le peintre présente une sélection de ses toiles du 7 au 13 août 2023, à l’Orangerie du Thabor. Anciennes et nouvelles se côtoient et révèlent l’évolution de la pratique picturale de Claude Reboul.

Claude Reboul n’est pas l’un de ces peintres qui prend le paysage extérieur comme source d’inspiration directe. Il n’est pas installé derrière un chevalet, pinceaux à la main pour reproduire ce qu’il voit comme les impressionnistes avant lui. Ses paysages sortent de sa tête, sont une retranscription d’un intérieur. Utiliser l’imaginaire lui permet d’extrapoler et d’arpenter différents univers. « C’est ce qui me convient », commente simplement le peintre.

L’artiste avait délaissé la peinture, mais l’ennui dû au confinement de 2020 lui avait remis le pied à l’étrier, selon ses propres mots. Et maintenant qu’il a remis le pinceau dedans, il ne semble pas prêt de s’arrêter. Pour preuve, les murs de sa maison de Rennes sont habillés de plusieurs de ses tableaux, anciens et nouveaux. Depuis cette période, il n’a plus lâché sa peinture, ses pastels ni son aquarelle. Car ce qui caractérise sa pratique artistique, c’est la diversité des techniques. « Multiplier les techniques permet de ne pas avoir une composition monotone. Chaque technique apporte une particularité, soit de la matière, soit de la transparence. Certaines peuvent se superposer à d’autres ; d’autres non. » Cette manière de procéder apporte sur chaque toile une diversité de matière et donne du relief à la composition.

Claude Reboul, TRAVERSE, 60/60cm, acrylique / pastel / crayon

Les couleurs chez Claude Reboul sont primordiales. Elles structurent son tableau. La couleur bleue demeure néanmoins omniprésente. Il l’adore et ne peut s’empêcher de l’utiliser dans sa palette la plus large. Car le bleu chez l’artiste, c’est tout : c’est le rêve, c’est la Méditerranée. Dans cette couleur gisent les souvenirs de son enfance au Maghreb et de la Mare Nostrum. « Je suis né au Maroc, ma mère était professeur de français à Casablanca et peignait déjà et mon père, officier, peignait aussi. J’ai toujours vu des toiles qui traînaient partout », se souvient-il. Et dans les formes et la technique, on perçoit une proximité avec le mouvement impressionniste, mais aussi l’écho de l’art japonais de l’estampe.

Dans ses plus récentes créations, les formes se déstructurent, les lignes d’horizon se floutent, l’abstraction s’empare de sa toile. Le peintre essaie de s’extirper de son confort bleuté et fréquente la couleur orange. Toujours, on pense aux couleurs chaudes du sud – la chaleur, le sable, le soleil…

Claude Reboul, RIVAGES, 80/80 cm, acrylique / lavis / pastel

Dans ses paysage rêvés, c’est au final des versants de l’histoire de Claude Reboul qui se révèlent par touches. Aucun d’entre eux n’est réel, mais le visiteur y percevra certainement un sien paysage.

Après l’exposition à l’Orangerie du Thabor, les paysages rêvés iront parler à l’imaginaire du public de la galerie des arts, 46 rue du port à Cancale, du 30 août au 6 septembre 2023.

Exposition Paysages Rêvés, du 7 au 13 août 2023, Orangerie du Thabor, 4 rue de la palestine, Rennes.

Ouvert du lundi au samedi, du 8h30 à 20h

