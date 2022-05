Rennes ciné. LADAPT ou l’handicap comme champ des possibles

Après des éditions 2020 et 2021 annulées en raison de la pandémie de COVID-19, l’association LADAPT propose, jeudi 16 juin 2022 au cinéma Gaumont de Rennes, une conférence gratuite qui aborde le handicap sous le prisme de l’humour et de l’image. Créé en 2014, le projet culturel Ouverture de champ propose, tout l’été, dans dix villes de France, des sketchs et projections de courts ou longs-métrages autour du handicap. Chaque année, l’association rappelle son approche : nous pouvons (et devons) rire du handicap !

Ces assemblées sont l’occasion de réunir les artistes du monde du spectacle, du cinéma et de la publicité afin d’évoquer ensemble les aspects de vie, les difficultés, les joies mais aussi les préjugés que peuvent rencontrer au quotidien les personnes en situation de handicap. Cette année, le programme est éclectique à l’image des années précédentes. Dès 19 h seront proposées des pages de publicité humoristiques avec une vision française et internationale du handicap. Suivra la projection d’un court-métrage. Sur le coup de 19 h 30, la soirée sera animée comme en 2019 par l’acteur Adda Abdelli, coauteur et acteur du programme court Vestiaires diffusé sur France 2. Sensible à la question du handicap du fait d’une poliomyélite contractée à l’âge d’1 an qui lui a fait perdre l’usage de ses deux jambes, il est un des parrains de l’association. L’humoriste MAK, atteinte d’une forme unique de dysplasie ectodermique, sera aussi de la partie pour un one-woman show. L’événement se poursuivra avec, à 20h10, la diffusion du long-métrage Hors Normes d’Eric Tolédano et Olivier Nakache.

L’humour permet de mettre des mots sur des situations qui sont vécues en entreprise comme dans la société : c’est une façon subtile de faire passer les messages Adda Abdelli

Les manifestations culturelles annuelles de LADAPT sont le fruit d’une conviction : le handicap n’est qu’un obstacle. Depuis des décennies, l’association accompagne environ 18 000 personnes en situation de handicap dans leur combat ordinaire, celui de la vie quotidienne. Association de loi 1901, fondée en 1929 par Suzanne Fouché, une jeune femme tuberculeuse choquée par la réclusion, LADAPT propose une action concrète par le biais de 109 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, présents dans toute la France. Les missions confiées aux 300 bénévoles sont nombreuses : accompagnement à l’insertion professionnelle (Jobdating de 12 minutes, concept Handicafé regroupant professionnels de secteur et demandeurs d’emploi), formations sur le thème du handicap (conférences, expositions), accès au logement, épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse, sexuelle, dans la parentalité ou même les pratiques sportives.

Ces multiples champs d’action ont pour but de faire retrouver aux personnes handicapées le sentiment de dignité et d’autonomie. Parmi ceux-ci, la Semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap que l’asso décline au niveau européen. LADAPT réalise également des campagnes de sensibilisation. En 2017, #SANSLIMITE mettait en lumière des hommes et des femmes qui souhaitent vivre de façon passionnée. Plus localement, l’association est présente en Ille-et-Vilaine à Rennes, mais aussi à Fougères.

LADAPT emploie actuellement 90 salariées dans ses locaux rue Guy Ropartz, dans le quartier des Gayeulles à Rennes. Le site abrite également le SAMASAH (Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) composé d’intervenants divers : psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, infirmiers, médecins, équipes sociales. Et l’UEROS (unités d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle), lieu de conseil et d’informations pour les personnes victimes de traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale acquise.

À Fougères, LADAPT travaille avec des partenaires de services médico-sociaux comme l’ESAT (Établissement ou services d’aide par le travail) de Fougères-Lécousse. Grâce à l’initiative Au jardin de l’Euche, l’association permet par ailleurs aux travailleurs en situation de handicap de cultiver des fruits et légumes bio ! Aujourd’hui, cinq ou six travailleurs de l’ESAT sont présents à temps partiel sur l’exploitation et vendent, sur place, le fruit de leur travail. Parmi les collaborateurs en région, on retrouve également l’ESRP intra-muros (Établissement et services de réadaptation professionnelle) permettant une formation continue et accompagnée.

LADAPT avec #SANSLIMITES soutient Aurélie Brihmat et son projet de tour de France à cheval des centres de rééducation

Le handicap ou un changement de regard nécessaire

En France aujourd’hui, une personne sur 6 environ est déclarée handicapée. Il faut toutefois garder à l’esprit que 80% des handicaps sont invisibles et que le milieu professionnel peut dans une certaine mesure, fabriquer cette invalidité (80% surviennent au cours de la vie). Le handicap ne consiste donc pas en une différence médicale mais se construit bien par rapport à l’autre : c’est donc l’environnement qui le crée. Malgré des politiques publiques allant en faveur de l’égalité, une majorité des sites publics ou de logements ne sont pas encore accessibles aux personnes handicapées (la loi ELAN ramène à 20% le quota de logements accessibles). De plus, on remarque que l’exclusion grandit au fil de l’âge ; en témoignent les 81 000 enfants toujours placés dans des centres médico-sociaux, les 12 000 laissés sans solutions mais aussi la difficulté à s’insérer et l’angoisse procurée par les études supérieures pour les jeunes handicapés. Du fait d’une inclusion et d’une insertion professionnelle complexe, les personnes en situation de handicap sont généralement moins diplômées et exercent donc des emplois moins qualifiés. Entre ruptures de contrat et chômage de masse (19%, soit deux fois la moyenne nationale), la France a tendance à mettre les individus en posture d’échec. En 2018, les chefs d’entreprise ont versé 400 millions d’euros de contribution à l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) plutôt que d’embaucher les 6% obligatoires de travailleurs handicapés. Trop souvent, le handicap est synonyme de condamnation à l’indigence, notamment au regard de l’AAH (Allocation adulte handicapé) en deçà du seuil de pauvreté.

Ce sont tous ces défis que tente, comme tant d’autres associations, de relever LADAPT. Grâce à une forte implantation en régions et à des actions de sensibilisation, l’association répond à une question : comment vivre dans une société plus solidaire, plus viable ? Si la question est claire, les réponses et solutions le sont moins. La soirée organisée au Gaumont ce 16 juin sera l’occasion de tendre la main, et réfléchir ensemble à des solutions contre l’exclusion. Pour rappel, le samedi 11 juin se tiendra aussi la Nuit du Handicap 2022 dans 29 villes de France. Cette soirée est un moment d’échange festif destiné à faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de faire évoluer le regard porté sur le handicap.

