Rennes. Chut ! Des concerts attentifs au 4 Bis

Chut ! fait son retour au 4 Bis de Rennes avec ses concerts attentifs le 15 mars 2023. Organisée par la structure musicale Vlad Productions, c’est la troisième édition de ces soirées de concert au format showcase, vouées à la découverte d’artistes locaux et émergents.

Mercredi 15 mars 2023, rendez-vous dès 18 h au 4 Bis de Rennes pour une sortie-de-taf en musique. Vlad Productions y invite quatre artistes et groupes pour la troisième édition de la soirée Chut ! Concerts attentifs. Violette Regnault, chargée de production, nous présente le projet. « L’idée est venue après la release party d’un de nos groupes, Louisett, en mai dernier au 4 Bis. On a adoré le lieu et on a eu envie d’y organiser d’autres soirées pour rassembler du monde de manière conviviale autour du travail qu’on produit avec les artistes qu’on accompagne. »

À l’origine de Vlad Productions, il y a Vlad, label lancé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) en 2013 autour d’une esthétique mêlant musiques du monde et électronique. Le label se développe ensuite en boîte de production phonographique, qui accompagne les artistes dans le subventionnement, la production de disques et leur promotion. S’ouvrant à de nouvelles esthétiques, Vlad Productions crée des sous-labels, parmi lesquels Foudrage, Terre Ferme, Sound Temple Records, etc. Enfin, une dernière branche pousse à cet arbre touffu, Vlad Spectacles, autre société mais destinée cette fois-ci à la production de concerts.

Ayant ses bureaux rennais au Salon, petit espace cosy au 12 rue Dupont-des-Loges, Vlad Productions y organise ponctuellement des apéritifs où sont présentés les derniers disques de ses artistes. « Mais ce n’est pas pareil que de voir les artistes en showcase et de pouvoir leur parler juste après », rappelle Violette Regnault. Les soirées Chut ! sont donc une nouvelle façon d’aller à la rencontre du public rennais dans un contexte privilégié d’écoute. En effet, le 4 Bis, lieu ressource d’information et d’expression destiné à la jeunesse, a la particularité de ne pas vendre d’alcool lors des événements qui s’y tiennent. Et les soirées Chut ! ont lieu en début de soirée. « On n’est pas là pour faire la grosse fête, mais pour écouter et découvrir », résume Violette Regnault.

À chaque session Chut !, quatre artistes ou groupes se produisent pour des mini-concerts de 35 minutes. Les esthétiques sont variées, brassant large dans les musiques actuelles. La prochaine édition met l’accent sur le mélange entre musiques du monde et musiques urbaines. On y retrouvera Don Gabo & Kreg, un duo hip hop aux textes engagés chantés en français et aux productions s’inspirant des musiques latines. Il défendra notamment sur scène des morceaux issus de son dernier album, Pyrrhus, paru en novembre 2022 chez Vlad. La musicienne Najma présentera son futur album, à paraître le 17 mars. Hybride, sa musique mêle saxophone, sonorités électroniques du monde et chant. Niqolah Seeva proposera quant à lui son univers musique du monde très personnel, influencé par la culture indienne. Dans ses compositions, il utilise un instrument de son invention, croisement entre oud et guitare. De la même manière, il chante dans une langue qu’il a créée, l’3nglish, mélange entre anglais et arabe. Dernier de la liste, le duo Urbam a aussi inventé une langue imaginaire pour chanter sur ses morceaux où résonnent percussions et violoncelle.

Ce sont autant de propositions innovantes, exigeantes mais accessibles, qui font le pari du métissage musical. À découvrir sur la scène du 4 Bis mercredi 15 mars 2023.

