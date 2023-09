Rennes. Chez Henry, la fripe à petits prix, mais pas que ! 

Chez Henry, la boutique solidaire de la Croix Rouge, a ouvert ses portes rue du Chapitre à Rennes. Un magasin de seconde main qui offre diverses manières de s’engager !

Au 13 rue du Chapitre, à Rennes, on peut désormais passer la porte de Chez Henry, dont le nom est une référence au fondateur de l’association d’aide humanitaire, Henry Dunant. La boutique rennaise propose une sélection de vêtements, chaussures et accessoires de seconde main à bas prix. En plein centre-ville et accessible à tous, Chez Henry permet à la Croix Rouge de financer ses actions.

Le Président de l’unité locale de Rennes, Elouan Rolland, présente les initiatives du lieu. Avec « une mixité entre des anciens bénévoles qui connaissent très bien la Croix Rouge et de nouveaux bénévoles », Chez Henry compte entre trente et quarante volontaires. Ceux-ci sont suivis par une équipe salariée du siège ainsi que des animatrices de réseaux régionaux qui viennent régulièrement former les bénévoles.

Elouan Rolland, Président de l’unité locale de la Croix Rouge de Rennes et Maéna, bénévole Chez Henry

Le fonctionnement du magasin se construit autour de différents pôles d’engagements inhérents à la Croix Rouge. La boutique de seconde main propose un réemploi des dons qui ne peuvent être vendus afin de lutter contre le réchauffement climatique et la fast fashion : « Aujourd’hui, on ne peut plus s’en passer vu le contexte, c’est important que la Croix Rouge fasse sa part », affirme Elouan Rolland. Les textiles peuvent être recyclés sous différentes formes ou faire l’objet d’une valorisation énergétique.

Le Coin du Don, Chez Henry, Rennes.

Chez Henry possède également un petit salon à l’arrière-boutique : il permet d’avoir un temps de discussion avec des personnes en difficulté, faire une étude de leur situation et leur attribuer, le cas échéant, la gratuité vestimentaire sur le magasin. La proximité entre le magasin et le CCAS est un atout pour communiquer sur ce dispositif. « On a également la possibilité d’étudier les situations dans nos locaux principaux pour les personnes qui sont bénéficiaires de nos autres dispositifs : on peut leur remettre un bon qui est valable soit à la vestiboutique, soit ici, en fonction de ce qui est plus pratique pour eux. », déclare Elouan Rolland. La vestiboutique est l’autre magasin solidaire à Rennes qui se trouve 4 rue Bois Perrin.

A terme, Chez Henry souhaite s’inscrire dans un vraie vie de quartier en proposant notamment des ateliers en lien ou pas avec le textile. Le Président de l’unité locale de Rennes expose les diverses idées du lieu : apprendre à coudre et à réparer des vêtements, fabriquer des tote-bags et des bananes à l’aide de chutes de tissus mais aussi animer des ateliers en lien avec la recherche d’emploi.

Dans la boutique solidaire, à chaque achat d’article, une petite étiquette mentionne une action qui peut être soutenue par la vente de cet habit. Elouan Rolland dévoile que d’autres étiquettes se cachent dans les rayons : « on invite les gens qui viennent donner leurs vêtements à raconter une histoire de ce vêtement », comme ce jean qui “a crié” Allumez le feu au Parc des Princes. « L’idée est de passer l’histoire à la personne qui va l’acheter après », sourit-il.

Chez Henry, histoire des dons.

Il existe déjà de nombreux Chez Henry en France : à Dinan, Houilles, Lille, Toulouse, Marseille, Saint-Omer et sans doute d’autres sont à venir… Une chose est sûre, il existe plusieurs manières de contribuer aux démarches de Chez Henry : donner ses vêtements, acheter des articles dans la boutique, faire une donation ou encore être bénévole !

Chez Henry

13 rue du Chapitre, Rennes.

Du jeudi au samedi de 10h à 19h.