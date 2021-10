RENNES ENTEND LES CHANTS DU BLOSNE LES 9 ET 10 OCTOBRE

Inauguration du parcours sonore “Les Chants du Blosne” samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 14h à 18h. Hall du Conservatoire de Rennes – site Blosne. Partez à la découverte du parcours sonore !

Le collectif Ars Nomadis a le grand plaisir de vous annoncer l’inauguration du parcours sonore « Les Chants du Blosne » les 9 et 10 octobre prochains, à l’occasion de l’ouverture au public du nouveau site du Conservatoire de Rennes place Jean Normand.

Parcours des Chants du Blosne

Ce parcours sonore inédit est une invitation à une traversée sensible et musicale d’un quartier monde, Le Blosne. Composée de 10 bornes sonores, cette installation pérenne est l’aboutissement de plus de 3 ans d’immersion et de rencontres dans ce quartier rennais.

10 bornes sonores composent un parcours dans les parcs et jardins du Blosne entre la promenade de Castille (Métro Henri Fréville) et le parc des Hautes-Ourmes (Métro Poterie).

Equipées de panneaux solaires et de haut-parleurs, les bornes proposent chacune 2 portraits sonores d’habitants du quartier, dans un abri chaleureux avec son habillage en bardage bois.

Ce parcours a été dessiné avec les habitants et en partenariat et en co-construction avec le comité technique du projet urbain du Blosne, les paysagistes d’Origami et le service de l’Espace Public et des Infrastructures de la Ville de Rennes.

Conception : Ars Nomadis

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Rennes

Un quartier monde

“Les Chants du Blosne” est une création sonore d’Ars Nomadis en collaboration avec le Conservatoire de Rennes. Oeuvre collective, “Les Chants du Blosne” fait entendre la richesse et la diversité culturelle du quartier du Blosne au travers du patrimoine musical de seshabitants. Vingt portraits sonores ont été créés au terme de trois ans de collecte et de création musicale.

Point d’orgue du projet, l’implantation des bornes sonores a été précédée de 4 week-ends de fêtes ainsi que de multiples rencontres, expositions et ateliers entre 2016 et 2019.

Un week-end festif et artistique

Cet événement est proposé à l’occasion de l’ouverture du nouveau site du Conservatoire de Rennes et du Pont Supérieur, place Jean Normand. Visites guidées du bâtiment, répétitions ouvertes, concerts et spectacles dans l’auditorium… venez découvrir ce nouvel équipement dédié à la musique, au théâtre et à la danse !

INFOS PRATIQUES

Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 18h

Accueil dans le hall du conservatoire (site Blosne)

Place Jean Normand, Rennes – Métro : Blosne (ou Triangle)

TOUT PUBLIC / GRATUIT

L’accès au bâtiment du conservatoire sera conditionné à la présentation d’un pass sanitaire.

Découvrez quelques portraits…

René

Né en Argentine, amoureux de JS Bach et d’Astor Piazzola, René est convaincu que la culture est un outil essentiel pour favoriser la rencontre et la tolérance.

Création sonore et musicale du pianiste Florian La Route (professeur Karine Mauvillain)

Floriane

Originaire de Marseille, Floriane est étudiante et a choisi de s’installer en colocation au Blosne.

Création musicale des élèves de 5ème de la Classe CHAM du Collège des Hautes-Ourmes sous la direction d’Hervé Le Bitter





Alphonsine

Originaire du Rwanda d’où elle a fui la guerre, Alphonsine vit au Blosne depuis 6 ans. Elle est très impliquée dans l’école de ses enfants.

Avec les voix des enfants de la classe orchestre de l’école Torigné sous la direction de Sanela Balic









Les Chants du Blosne est une production d’Ars Nomadis / Antoine Beaufort, en collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes, avec le soutien de la Ville de Rennes, l’ANRU, la Caisse des Dépôts, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, la DRAC Bretagne, la Fondation Grand Ouest, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine.

Crédit photo : Ars Nomadis

Photographies des habitants réalisées par Sarah Le Quéré

ARS NOMADIS

Collectif de création sonore32 Bd Villebois Mareuil 35000 Rennes

+33 (0)9 81 11 71 16

contact@arsnomadis.eu

www.arsnomadis.eu