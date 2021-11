Malgré quelques craintes dues aux remous de l’histoire, les rencontres d’histoires auront bien lieu aux Champs libres du 19 au 21 novembre 2021. Au menu, pandémie oblige, les… catastrophes. Autrement dit, des retournements malheureux.

Les catastrophes renversent des édifices, des villes, des mondes. C’est d’ailleurs l’étymologie du mot, qui en grec signifie « renversement ou retournement malheureux ». La pandémie que nous traversons nous fait (re)découvrir ce que signifie concrètement une catastrophe : une césure violente dans le quotidien qui marque également l’ouverture, durable, d’une période d’incertitude.

Femmes et hommes y font face collectivement, mais ses effets sur chacun varient considérablement selon sa situation sociale, psychologique, selon le contexte politique, économique, culturel. La catastrophe nous bouleverse et nous oblige à reconstruire et à réinventer.

En quoi sommes-nous aussi les enfants des catastrophes ? Comment la diversité des cultures et des situations influence-t-elle notre façon de les appréhender ?

Ce sont ces questions que les Rencontres d’histoire vont explorer par une approche sur le temps long des catastrophes, au cours de trois jours de conférences, débats, performances, ateliers, projections. Dans le contexte particulier de cette année 2021, plus que jamais, l’histoire est une source essentielle de compréhension et d’inspiration.

Programme des Rencontres d’histoire 2021

VENDREDI 19 NOVEMBRE

RENCONTRE

LES CATASTROPHES, QUE PEUT L’HISTOIRE ?

13h30 Auditorium

Florian Mazel, professeur en histoire médiévale à l’Université Rennes 2, introduit le sujet.

RENCONTRE

1945, L’ANNÉE 0 ?

13h45 Auditorium

Entre retour sur l’événement, sa mémoire et l’écriture de son histoire, comment la Seconde Guerre mondiale a été perçue et analysée comme une catastrophe fondatrice de la seconde moitié du xxe siècle ?

Avec Marc Bergère, professeur en histoire contemporaine à l’Université Rennes 2

RENCONTRE

LA MÉMOIRE DES ATTENTATS

15h15 Auditorium

Du 11 septembre 2001 aux attentats de Paris en 2015, il s’agit ici de penser la construction et l’évolution de la mémoire individuelle ou collective des attentats.

Avec Claire Gatti, conservatrice du patrimoine et directrice des Archives municipales de Rennes, et Denis Peschanski historien, directeur de recherche au CNRS et co-auteur avec Laura Nattier et Cécile Hochard de 13 novembre. Des témoignages, un récit (Odile Jacob, 2020).

RENCONTRE

MA THÈSE EN 20 MINUTES

16h30 Mur bleu, Musée de Bretagne

De la première pandémie au vie siècle à la Première Guerre mondiale, en passant par la maîtrise du feu au xixe siècle et la représentation de l’apocalypse dans les séries télévisées américaines, quatre étudiants, doctorants et docteurs présentent l’état de leurs recherches en 20 minutes chrono.

Avec Maureen Boyard (Université Lyon 3) : La peste au-delà de Justinien. Diffusion

et conséquences de la première pandémie de peste en Europe occidentale, Jacques Bury (Universités Paris 4 et Rennes 2) : Des villes à l’épreuve du feu ? Sapeurs-Pompiers, policiers et gendarmes face à l’incendie dans les villes au xixe siècle, Erwan Le Gall (Université Rennes 2) : Faire face à la catastrophe : les poilus du 47e RI et la Grande Guerre, et Anne-Lise Melquiond (Université Paris 10) : Apocalypse et fin du monde dans les séries télévisées américaines.

RENCONTRE

LES ÉPIDÉMIES DANSANTES

17h30 Pôle 4, Bibliothèque

En 1518 en Alsace débute le cas le plus documenté d’épidémie dansante en France : des centaines de personnes dansent pendant deux mois, jusqu’à en mourir.

Une conversation autour des enjeux littéraires, sociaux et politiques de la danse à la fin du Moyen Âge, menée par des étudiants.

Avec Laurence Moulinier-Brog, professeur d’histoire médiévale à l’université Lumière Lyon 2

En partenariat avec l’édition « Trans’en danse » du festival Transversales.

RENCONTRE

UNE HISTOIRE DES ÉPIDÉMIES DEPUIS LES ANNÉES 1980

18h30 Auditorium

VIH, SRAS ou encore Covid-19, quels impacts les épidémies ont-elles eu sur la société, la médecine et les politiques en matière de santé publique ?

Avec Pascal Crepey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistiques à l’École des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

RENCONTRE

LES CATASTROPHES AU CINÉMA

11h Auditorium

Qu’elle soit naturelle ou d’origine humaine, la catastrophe est, depuis toujours, un moment privilégié du cinéma, tant pour son aspect spectaculaire que pour son impact dramatique qui oblige les personnages à se révéler face à la destruction et à la mort.

Erwan Cadoret, docteur en cinéma, passe en revue les différents modes de représentation de la catastrophe sur grand écran.

En partenariat avec Clair Obscur.

RENCONTRE

MARATHON D’IMAGES

14h30 Auditorium

Éclairer de façon percutante les significations d’images de catastrophes pour les faire sortir de la sidération que leur violence peut provoquer. Animé par Florian Mazel, c’est le but de ce marathon d’une heure, en neuf brèves interventions d’enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants.

Avec : Laurie Béreau, Guillaume Blanc, Maureen Boyard, Jacques Bury, Gilles Gorre, Erwan Le Gall, Florian Mazel, Anne-Lise Melquiond, Caroline Muller.

RENCONTRE

UN TEMPS DE GRANDES CATASTROPHES, XIVe ‐ XVIIe SIÈCLE ?

16h Auditorium

Peste, guerre, angoisse apocalyptique, petit âge glaciaire… les « catastrophes » jalonnent aussi l’histoire européenne du xive au xviie siècle. Comment les hommes et les femmes ont-ils vécu et appréhendé ces moments où tout semble basculer ?

Avec Ariane Boltanski, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université Rennes 2. Vincent Corriol, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université du Mans.

CAFÉ HISTOIRE

FAIRE FACE AUX CATASTROPHES

18h Café des Champs Libres

Il s’agit ici d’analyser les discours (politique, médiatique…) et les réponses de nos sociétés face à deux crises récentes : la crise environnementale et la crise sanitaire de la Covid-19.

Avec Guillaume Blanc, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et Denis Peschanski, historien et directeur de recherche au CNRS.

RENCONTRE

L’INCENDIE DE 1720

14 h 30 Auditorium

L’incendie de 1720 a ravagé une partie du centre historique de Rennes. Comment cet incendie a-t-il façonné le nouveau visage de la ville et quelles conséquences a-t-il eu pour ses habitants ?

Avec Gauthier Aubert et Georges Provost historiens, membres du laboratoire Tempora de l’Université Rennes 2, qui ont coordonné l’ouvrage Rennes 1720 (éditions PUR) et Sophie Chmura historienne de l’art. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

ENCONTRE

POMPÉI : UNE VILLE SOUS LES CENDRES. DU DÉSASTRE DE 79 À LA NAISSANCE D’UN TOURISME DE CATASTROPHE

17h Auditorium

L’éruption du Vésuve en 79 scelle le destin de Pompéi et permet d’envisager ce qu’est

une catastrophe dans le monde antique et son écho dans l’imaginaire contemporain jusqu’à l’essor d’un « tourisme de catastrophe ».

Avec Christophe Vendries, professeur d’histoire romaine à l’Université de Rennes 2.

