RENNES CHAMPS LIBRES. UN ESPACE MUSIQUES DANSE ET CINÉMA À LA BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 27 avril 2022, le 2e étage de la bibliothèque des Champs libres de Rennes, fermé depuis l’été 2021 pour travaux, rouvre ses portes au public et devient l’espace Musiques danse et cinéma. Pendant deux semaines, des animations sont programmées pour fêter ce renouveau. L’occasion de découvrir une offre thématique élargie

De nouveaux services

Alors que le 2eme étage ne proposait auparavant qu’une offre musique, le pôle rénové contient une offre thématique élargie : musique, cinéma et arts du spectacle (la danse, le cirque, les arts de la rue). L’objectif de ce regroupement est de favoriser le croisement des disciplines artistiques, tant dans les contenus que dans les pratiques.

L’espace propose désormais une large offre de documents à emprunter dans les domaines du cinéma, de la musique, de la danse et des arts du spectacle avec une nouvelle présentation plus accessible. Les différents supports (CD, DVD, livres, vinyles…) sont regroupés au sein d’îlots thématiques (productions locales, musique et films classés par genre…).

Les usagers peuvent emprunter des instruments de musique (guitares, basses, pédales d’effet, petites percussions) et visionner des films issus des collections de la bibliothèque via une cabine de visionnage (La Boite à Films) pouvant accueillir jusqu’à trois personnes, équipée de véritables fauteuils de cinéma, écouter des vinyles dans un salon d’écoute ou des CD sur des bornes d’écoute…

Les usagers retrouvent également le piano à queue et un piano numérique réservable pour pratiquer tranquillement (local dédié).

Un projet concerté

Cette rénovation a été précédée par une consultation du public, appelé à voter pour ses propositions préférées d’évolution de l’espace Musiques. Durant 4 semaines, début 2020, 1 093 personnes ont participé au vote, guidant ainsi la rénovation autour de trois idées phares : assister à un concert, emprunter un DVD, CD, vinyle et s’installer confortablement.

Deux semaines d’animations

Pour fêter la réouverture du pôle, les équipes de la bibliothèque ont préparé un programme de festivité : concerts, jeux, atelier de fabrication d’instruments…

Le programme en détail :

Mercredi 27/04 à 16h30 2h

Bar à vinyles par DJ Marrrtin

Choisissez le vinyle que vous souhaitez écouter dans la sélection de DJ Marrrtin !

jeudi 28/04 à 13h 45mn

Pianissimo

Une pause musicale impromptue, autour du piano à queue en compagnie du pianiste François Schwarzentruber.

jeudi 28/04 à 17h30 1h

Pochettes vinyles surprises – Spécial Musique et Cinéma

Venez avec le vinyle de votre choix pour une écoute conviviale.

mercredi 4/05 à 14h puis 17h30 1h

Blind Test avec L’Heure du Jeu

2 séances de jeu pour tester en s’amusant ses connaissances en musique et cinéma

Mercredi 4/05 à 16h 1h30

Atelier Tempo : instruments DIY

Adepte de la récup’ et du détournement ? Venez fabriquer votre propre instrument de musique !

jeudi 5/05 à 12h30 1h

Répétition de la chorale des Champs libres

Venez assister à une répétition publique de la chorale des Champs Libres !

jeudi 5/05 à 17h30 1h

Parlons BD – Spécial Musique et Cinéma

Découvrez les derniers coups de cœurs BD des bibliothécaires !

Vendredi 6/05 à 17h30 1h

Concert Fanfare Gloups

Dans une ambiance chaleureuse et dansante, venez prendre une dose de bonne humeur avec la fanfare délirante des Gloups !

jeudi 12/05 à 13h 45mn

Pianissimo

Une pause musicale impromptue, autour du piano à queue en compagnie du pianiste Maxence Gutierrez et du baryton Olivier Lagarde.

jeudi 12/05 à 17h30 1h

Tape à l’œil

– Spécial Musique, Cinéma & Danse

Le rendez-vous des amateurs de beaux livres et d’éditions insolites !

Le pôle Musiques Danse et Cinéma en chiffres

• 24 000 CD,

• 1 400 DVD musicaux (concerts, performances, opéras,

documentaires…),

• 700 vinyles,

• 1 600 partitions et méthodes musicales,

• 2 300 livres

• 8 700 films et séries en DVD,

• 1 piano à queue.

crédits photos : Bibliothèque des Champs Libres