Rennes. Champions régionaux de bowling virtuel : des octogénaires bretons réalisent le strike !

Lors de la 18ème édition du Stunfest, festival des cultures vidéoludiques, ce samedi 20 mai 2023 à Rennes, deux Bretons octogénaires ont remporté le trophée des seniors du Grand Ouest sur le jeu Wii Sport Bowling. Il s’agit de Daniel (84 ans) et Yvette (83 ans) de la résidence seniors Domitys à Laillé. Dorénavant champions régionaux de bowling e-sport, ils représenteront la Bretagne lors du tournoi national en novembre prochain à Paris.

Entraînés par une foule en délire, Daniel et Yvette sont devenus champions régionaux de bowling e-sport ce samedi 20 mai 2023. C’était lors du festival de jeux vidéo Stunfest au Liberté à Rennes : un week-end où amateurs et professionnels se rassemblent autour de l’univers du jeu vidéo. Organisée par l’association Sylver Geek, cette compétition de bowling virtuel était réservée au plus de 65 ans dans le but de lutter contre l’isolement, de rapprocher les générations et ainsi, de favoriser le bien-être des retraités.

Lors de cette demi-finale Grand Ouest du trophée des seniors Wii Bowling, six binômes luttaient pour la première place. Trois régions étaient représentées : la Bretagne, la Normandie et le Pays-de-la-Loire. Sous les yeux de la doyenne de la discipline âgée de 91 ans, c’est la résidence séniors Domitys à Laillé qui conserve son titre grâce à Daniel et Yvette ! Du 01 au 05 novembre prochain, nos octogénaires bretons tenteront de remporter le championnat de France de Wii Bowling !

Yvette et Daniel au premier plan. Jonathan Martin, animateur et coordinateur Domitys en arrière plan à gauche.

Interrogés par notre magazine, Daniel et Yvette ont gentiment répondu à nos questions. Leur animateur et coordinateur Domitys Jonathan Martin de la résidence L’Arbre d’Or nous explique la genèse de ce projet. Son objectif est de « proposer des animations en lien avec la motricité des personnes âgées ». L’année dernière, il contacte l’association Sylver Geek qui lutte contre l’isolement des personnes âgées, notamment par le biais de l’e-sport : « On a monté une compétition e-sport réservée aux personnes de 65 ans et plus avec des sélections inter-régionales. La finale se disputera à la Paris Game Week en novembre prochain. […] L’association Sylver Geek a trouvé le moyen de rassembler des jeunes, des séniors et de créer une compétition folle. »

Après une sélection inter-résidence, Daniel et Yvette ont été désignés pour représenter la résidence Domitys l’Arbre d’Or au Stunfest à Rennes. Daniel nous raconte les prémices de cette incroyable aventure : « L’an dernier, Marcel (95 ans) et Monique (70 ans) ont été champions de France de Wii Bowling à Paris. Marcel ne voulait pas continuer à 95 ans, il fallait prendre la suite. On m’a demandé de m’investir, je me suis entraîné et c’est comme ça qu’on a commencé. » En effet, Jonathan Martin a remarqué une certaine émulation autour de la console depuis la victoire de l’année dernière : « Ça fait des curieux, des gens qui viennent essayer, c’est vraiment top. » Daniel et Yvette sont alors plongés dans le monde de l’Esport, la compétition sur jeu-vidéo. Pour être au niveau de cette compétition, nos deux octogénaires n’ont pas cessé de s’entraîner. D’après Daniel, c’était près de 1 à 2 heures tous les jours le dernier mois. Pour cela, des entraîneurs sont embauchés. « On veut faire de l’intergénérationnel. On intègre des jeunes en services civiques ou contrats d’engagement pour devenir coach », nous précise Jonathan Martin.

Yvette et Daniel avec le trophée du championnat régional de bowling e-sport.

Pour Yvette, le jeu Wii Sport à la résidence est avant tout un moment de détente et d’amusement : « J’ai trouvé ça formidable alors je viens jouer de temps en temps. » Mais lorsque que l’événement approche, l’esprit compétiteur est présent chez nos deux protagonistes : « J’y allais pour le plaisir, mais dans l’intention de gagner aussi pour remporter le trophée », nous confirme Yvette. Pour Daniel, « c’était surtout le plaisir de participer. Bien sûr quand on va à une compétition, c’est pour essayer de gagner aussi ». Victorieux du championnat régional de Wii Sport Bowling, nos deux champions sont ravis d’avoir remporter le trophée. Un très bel accueil leur a été réservé à la résidence. Compétiteur dans l’âme, Daniel n’a toutefois pas été satisfait de sa performance : « Personnellement, j’ai été un peu déçu à Rennes. C’est pas la même ambiance, pas le même éclairage qu’à Domitys. J’ai fais moins bien que ce que je faisais ici. »

Avec le soutien de la résidence Domitys L’Arbre d’Or, Daniel et Yvette représenteront ainsi la Bretagne lors du championnat de France de Wii Bowling à Paris en novembre prochain. « À la résidence, ils sont heureux. Ils espèrent qu’on va le remporter au mois de novembre à Paris », nous explique Daniel. Yvette est très claire sur ce sujet : « J’y vais pour gagner ». Pour Daniel, l’objectif est « de faire mieux qu’à Rennes » en termes de score. Un seul mot d’ordre pour nos deux héros : le plaisir avant tout.

Infos pratiques

Paris Games Week, du 01 au 05 novembre 2023.

Paris Expo – Portes de Versailles

Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris – Hall 1

